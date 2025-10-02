El paro baja en más de 2.700 personas en la Comunitat Valenciana

El paro registrado se redujo en la Comunitat Valenciana el pasado mes de septiembre en 2.739 personas, según los datos dados a conocer hoy por el Ministerio de Trabajo. Se trata de un descenso del 0,92 %, casi cinco veces más que el 0,20 % de la media española, donde el número de desempleados se redujo en 4.846. Con esta caída, la Comunitat Valenciana mantiene la cifra de parados por debajo de los 300.000, concretamente en 294.015. En España, se sitúa en los 2,42 millones. El descenso de septiembre es casi idéntico al incremento de agosto en la Comunitat.

Territorios

El dato de la autonomía es el tercer mejor registro por territorios, solo superado por la disminución de 5.293 de Cataluña y los 4.842 de Canarias. Madrid tiene 2.034 desempleados menos, mientras que en Andalucía aumentan en más de 7.000. En términos interanuales, la Comunitat Valenciana ha reducido el número de parados en 20.515, lo que la sitúa en segunda posición tras los 47.327 de Andalucía. El descenso valenciano se concentra de manera casi exclusiva en la provincia de Valencia, con una bajada de 2.488, mientras que en Alicante se quedan en 255 y en Castellón suben en 4.

La construcción ha sido el segundo mejor sector / Pilar Cortés

La evolución de los sectores ha sido positiva en todos los casos, excepto en el colectivo sin empleo anterior, donde el desempleo registrado aumenta en 622. Los servicios, impulsados probablemente por una campaña turística que no solo se concentra ahora en los meses de julio y agosto y que se extiende también a septiembre y por las contrataciones por el inicio del curso escolar, mejoran en 1.826, mientras que la construcción lo hace en 881, la industria en 578 y la agricultura solo en 76.

En cuanto a sexos, de los 294.015 desempleados registrados en septiembre, 179.998 fueron mujeres, 1.743 menos (-1%) y 114.017, hombres, lo que supone un descenso de 996 en el número de parados respecto al mes anterior (-0,9%). En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 1.958 desempleados más que a cierre del pasado mes (+12,2%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 4.697 (-1,67%).

Contratos

En septiembre se registraron 139.073 contratos en la Comunitat Valenciana, un 11,6% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 71.977 fueron contratos indefinidos, cifra un 8,4% superior a la de septiembre del año anterior y 67.096, contratos temporales (un 15,3% más). Del número de contratos registrados en septiembre, el 48,25% fue temporal (frente a un 54,17% del mes anterior) y un 51,75%, indefinidos (el mes precedente fue un 45,83%).