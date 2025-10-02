Los turistas internacionales baten récords en la C. Valenciana pese a ralentizarse su llegada

Más turistas internacionales y más gasto que nunca en la Comunitat Valenciana. Ese es el resumen que deja el balance, correspondiente al mes de agosto, ofrecido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), unos registros que elevan -por primera vez en la historia para un dato mensual- hasta los 1,54 millones de personas los viajeros llegados desde el extranjero en el octavo mes del año. Y es que pese a vivirse un verano en el que costes como el precio de los hoteles ha sido de récord, la afluencia de visitantes internacionales no ha decrecido en la autonomía, aunque sí se detecta una cierta ralentización en el ritmo de llegadas, que crece a menor ritmo que en meses previos.

Esta situación no evita, eso sí, que el dato de agosto se haya elevado casi un 5 % respecto al mismo periodo del año pasado. En el acumulado del ejercicio, la mejora es casi identica, lo que eleva el volumen total de turistas que han apostado por el territorio valenciano desde enero hasta los 8,6 millones de personas.

Los países que envían más turistas

En concreto, el resumen que deja la estadística mensual de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) refleja cómo son los viajeros llegados desde Reino Unido los que más han tirado de los registros valencianos. Tanto es así que suponen el principal mercado emisor en el mes más importante del verano con 320.000 turistas, aunque no el único que crece. Otro territorio -clave para los registros de una ciudad como València- como es Países Bajos también se eleva en 11.000 visitantes más hasta superar los 122.000, mientras que resulta llamativo el crecimiento del epígrafe 'Resto de Europa', que engloba a estados como Polonia cuyas llegadas se han disparado en los últimos tiempos al asociar la autonomía valenciana como un 'refugio' turístico y residencial.

Turistas en el centro de València, este verano. / Francisco Calabuig

Evolución del gasto

Más allá de ese aumento en el número de visitantes, el INE también ha reflejado esta mañana cómo sigue al alza el gasto que esos visitantes internacionales hacen en la autonomía, que desde que arrancara 2025 ya supera los 11.000 millones de euros. Concretamente, solo en agosto el gasto total fue de 2.251 millones de euros. O lo que es lo mismo, 140 millones más alto que en el mismo periodo pero del pasado ejercicio. Una subida que se explica, especialmente, por la evolución que está teniendo el volumen de llegadas, pero no tanto por el gasto medio que cada turista hace en la autonomía.

No en vano, este apenas ha subido 24 euros para todo el viaje, una cifra ínfima si se tiene en cuenta que el desembolso medio por persona en su viaje es de 1.461 euros. Además, es un registro inferior al que se anotó en julio (1.489 euros).