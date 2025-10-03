Una habitación se alquila en València por 1.420 euros al mes más gastos

Una habitación con cuarto de baño incluido en València ha salido al mercado por 1.420 euros al mes más gastos. El inquilino debe pagar 80 euros más si quiere a gimnasio y spa. La habitación se encuentra en el barrio de Russafa dentro de un "clásico piso valenciano totalmente reformado con diseño moderno". Las inmobiliarias admiten que este tipo de ofertas está fuera de mercado.

El anuncio del cuarto, publicado en Idealista, subraya: "No se alquila el piso completo, sino la habitación de invitados con baño privado, más acceso a todas las zonas compartidas (cocina, salón y balcón). Es un apartamento de categoría superior pensado para profesionales o expatriados que buscan comodidad, privacidad y un hogar tranquilo durante su estancia en València".

Anuncio de la habitación que se arrienda por 1.420 euros en Russafa y que ha sido publicado en Idealista. / Levante-EMV

El anuncio de la habitación precisa que hay dos opciones. La primera es: "1.420 euros, incluye limpieza profesional semanal (habitación, baño privado y zonas comunes) más productos básicos del hogar (papel higiénico y productos de limpieza)". La segunda alternativa es pagar 1.500 euros al mes e "incluye lo anterior más acceso a gimnasio y spa privados". Los gastos de luz y electricidad van aparte.

El anunciante subraya que es un piso que cuenta con "sistema domótico, aire acondicionado, Apple TV, balcón y espacios luminosos con acabados de alta calidad. Todo está en excelente estado". Además, incide en que "no es un piso de estudiantes, sino un hogar de nivel superior. Ideal para expatriados, estancias profesionales o académicas" de personas que no quieran vivir solas "pero tampoco en un piso caótico".

Nora García, presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), asegura que este tipo de ofertas están fuera de mercado. "Me parece una barbaridad y una salvajada. No sé si lo pagarán", afirma García, que representa a más de cuatrocientas inmobiliarias de la C. Valenciana. La presidenta de Asicval incide en que no es realista pedir más de mil euros en València por una habitación. "En València se puede pagar 400 o 500 euros por un cuarto y ya me parece un exceso", añade.

Alquiler medio de una habitación

El alquiler medio de una habitación en Valencia ha subido en el último año cuatro veces más que el IPC. El arrendamiento de un cuarto ya se lleva el 21 % del sueldo medio bruto de los valencianos (2.325 euros) al superar los 443 euros al mes. El coste de alquilar una habitación se ha incrementado en el último año un 12 %, según revela un informe conjunto de Fotocosa e Infojobs. La situación para los inquilinos es más complicada en el Cap i Casal con habitaciones que pueden llegar a costar más de mil euros al mes. En València hay 300 habitaciones de alquiler por más de 600 euros.

En el caso del conjunto de la Comunitat Valenciana, el coste medio de un cuarto en un piso compartido es de 428 euros y el salario medio bruto se queda en 2.183 (un 20 % del precio del arrendamiento). En 2024, el precio de una habitación compartida en la Comunitat cerró con un incremento del 12,2 % al pasar de 379 euros a 428 euros. En el mismo periodo el IPC se incrementó un 2,8 %.

Cada vez más caseros apuestan por trocear las viviendas para ganar más dinero. Los propietarios pueden obtener el doble alquilando la vivienda por habitaciones (en algunos casos habilitan un cuarto extra en el salón). Mucha gente se ha pasado al alquiler por cuartos porque tienen más seguridad jurídica y pueden acceder a las zonas comunes de la vivienda, según explican desde las inmobiliarias.

Desalojo por la vía rápida

El alquiler por habitaciones también crece con fuerza en el Cap y Casal por la facilidad para proceder con el desalojo del inquilino en caso de impago. Una parte de los propietarios prefiere esta opción de arrendamiento porque tienen mayor control sobre su propiedad tras los cambios legales que dan derecho a los inquilinos a que el contrato se prorrogue hasta cinco años. En Valencia hay una oferta de 3.885 habitaciones de las que 2.447 están en el Cap i Casal (hace tres años había menos de mil).