GoDigital Survivor 2025 pulveriza sus cifras de asistencia entre las empresas que luchan en un mercado digital hostil

València reunió a más de 1.500 personas en el evento tecnológico de referencia nacional celebrado en The Terminal Hub y BioHub

Un total de 70 speakers participaron en esta edición de GoDigital Survivor 2025

Un total de 70 speakers participaron en esta edición de GoDigital Survivor 2025

Eduardo Enric

València

Con más de 2.400 inscripciones y 1.500 asistentes, GoDigital Survivor 2025 pulverizó sus cifras de público en una edición cuya misión era equipar a empresas, directivos y startups con el kit esencial para resistir y prosperar en un mercado digital hostil.

Para lograr el objetivo, este año las cifras fueron de vértigo: 70 speakers de entidades y empresas tan potentes como Cámara Valencia, IBM, Istobal, SPB o Sesderma. Un total de 40 partners tecnológicos apoyaron el evento que se celebró en dos espacios insignia de la revolución tecnológica de València, The Terminal Hub y BioHub.

José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia, en el Main Stage

José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia, en el Main Stage

La séptima edición del evento estrella de Cámara Valencia – TICNegocios,se desarrolló bajo el lema “The Digital Survivor: No es suerte, es estrategia” y estrenó en su programación los primeros CIO Survivor Awards que reconocen a los líderes tecnológicos que han demostrado mayor capacidad de adaptación y resiliencia en este entorno impredecible. 

Los premiados en esta primera edición fueron en la categoría Líder en Estrategia Data & IA, Miguel Ángel Piquer, CIO en Ascires; el mejor Impulsor Digital Emergente, Marta Serrano, directora en CoMsentido y en la categoría de Mejor Proyecto de Transformación IT, José Luis Arenas, CIO en Lázaro.

En la Competición GoDigital Pitch 2025 las startups más disruptivas, escalables e inspiradoras que lograron convencer a inversores y referentes del ecosistema emprendedor fueron VisionTex en la modalidad de Innovación Disruptiva; Emernova en Impacto Social; Ravalvia en Sostenibilidad y Pepa en Escalabilidad.

Un espacio donde compartir ideas para sobrevivir en el mercado digital

Un espacio donde compartir ideas para sobrevivir en el mercado digital

El jurado que resolvió los ganadores estuvo compuesto por Pablo Rojo, director de Operaciones, Proyectos y Formación en CEEI Valencia y Coordinador de Emprenemjunts; Carla Castelló, COO en Reental, especialista en escalabilidad, gestión empresarial y mentora de startups; Karina Virrueta, agente del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento en NASA Space Apps Challenge Valencia y Ángel Buigues Pérez, director del Servicio Bancario BStartup en Banco Sabadell, experto en financiación y apoyo a startups. 

GoDigital se enmarca dentro de Tecnología para los Negocios, el ecosistema tecnológico de Cámara Valencia que nació en 2016 para ayudar a las empresas en su proceso de Transformación Digital. Además ofrece servicios de asesoramiento, recursos gratuitos en diferentes formatos de consumo (blog, informes, guías, vídeos, podcasts, etc.), formación, empleo y ayudas. 

