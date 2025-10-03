GoDigital Survivor 2025 pulveriza sus cifras de asistencia entre las empresas que luchan en un mercado digital hostil

Con más de 2.400 inscripciones y 1.500 asistentes, GoDigital Survivor 2025 pulverizó sus cifras de público en una edición cuya misión era equipar a empresas, directivos y startups con el kit esencial para resistir y prosperar en un mercado digital hostil.

Para lograr el objetivo, este año las cifras fueron de vértigo: 70 speakers de entidades y empresas tan potentes como Cámara Valencia, IBM, Istobal, SPB o Sesderma. Un total de 40 partners tecnológicos apoyaron el evento que se celebró en dos espacios insignia de la revolución tecnológica de València, The Terminal Hub y BioHub.

José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia, en el Main Stage / Levante-EMV

La séptima edición del evento estrella de Cámara Valencia – TICNegocios ,se desarrolló bajo el lema “The Digital Survivor: No es suerte, es estrategia” y estrenó en su programación los primeros CIO Survivor Awards que reconocen a los líderes tecnológicos que han demostrado mayor capacidad de adaptación y resiliencia en este entorno impredecible.

Los premiados en esta primera edición fueron en la categoría Líder en Estrategia Data & IA, Miguel Ángel Piquer, CIO en Ascires; el mejor Impulsor Digital Emergente, Marta Serrano, directora en CoMsentido y en la categoría de Mejor Proyecto de Transformación IT, José Luis Arenas, CIO en Lázaro.

En la Competición GoDigital Pitch 2025 las startups más disruptivas, escalables e inspiradoras que lograron convencer a inversores y referentes del ecosistema emprendedor fueron VisionTex en la modalidad de Innovación Disruptiva; Emernova en Impacto Social; Ravalvia en Sostenibilidad y Pepa en Escalabilidad.

Un espacio donde compartir ideas para sobrevivir en el mercado digital / Levante-EMV

El jurado que resolvió los ganadores estuvo compuesto por Pablo Rojo, director de Operaciones, Proyectos y Formación en CEEI Valencia y Coordinador de Emprenemjunts; Carla Castelló, COO en Reental, especialista en escalabilidad, gestión empresarial y mentora de startups; Karina Virrueta, agente del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento en NASA Space Apps Challenge Valencia y Ángel Buigues Pérez, director del Servicio Bancario BStartup en Banco Sabadell, experto en financiación y apoyo a startups.