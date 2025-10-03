Habitaciones de alquiler en València ya se ofrecen por más de mil euros al mes

El coste de las habitaciones de alquiler en València ya supera en algunos casos los mil euros al mes. Las inmobiliarias reconocen que es un precio "disparatado", pero cada vez hay anuncios de cuartos con ofertas más caras. En el Cap i Casal hay disponibles ahora mismo 300 habitaciones de más de 600 euros. La más cara está en el barrio de Russafa y se anuncia en el portal Idealista por 1.420 euros al mes.

Cada vez más caseros apuestan por trocear las viviendas para ganar más dinero. Los propietarios pueden obtener el doble alquilando la vivienda por habitaciones (en algunos casos habilitan un cuarto extra en el salón). Además, muchos propietarios se han pasado al arrendamiento por cuartos porque tienen más seguridad jurídica y pueden acceder a las zonas comunes de la vivienda, según explican desde las inmobiliarias.

De forma paralela, el incremento de la demanda ha provocado un encarecimiento de los cuartos. El caso más extremo ahora mismo es el de un piso de dos habitaciones que está en Russafa. El anuncio informa de que el precio son 1.420 euros al mes y aclara: "No se alquila piso completo, sino la habitación de invitados con baño privado más acceso a todas las zonas compartidas (cocina, salón y balcón). Es un apartamento de categoría superior pensado para profesionales o expatriados que buscan comodidad, privacidad y un hogar tranquilo durante su estancia en València".

1.500 euros con gimnasio

El anuncio de la habitación precisa que hay dos opciones. La primera es: "1.420 euros, incluye limpieza profesional semanal (habitación, baño privado y zonas comunes) más productos básicos del hogar (papel higiénico y productos de limpieza)". La segunda alternativa es pagar 1.500 euros al mes e "incluye lo anterior más acceso a gimnasio y spa privados". Los gastos de luz y electricidad van aparte.

Nora García, presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), asegura que este tipo de ofertas están fuera de mercado. "Me parece una barbaridad y una salvajada. No sé si lo pagarán", afirma García, que representa a más de cuatrocientas inmobiliarias de la C. Valenciana. La presidenta de Asicval incide en que no es realista pedir más de mil euros en València por una habitación. "En València se puede pagar 400 o 500 euros por un cuarto y ya me parece un exceso", añade.

Ofertas "disparatadas"

Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de València, también considera disparatadas este tipo de ofertas. "Es un escándalo. Puedo entender que en Palma de Mallorca pidan 1.000 euros por una habitación por la insularidad, pero aquí en València no tiene sentido. Es algo fuera de lugar", subraya.

Anuncio del alquiler de una habitación por mil euros en Patraix, en la plataforma Idealista. / Levante-EMV

El portavoz de los API explica que estos precios se están dando por la entrada en el mercado de algunas viviendas que se arrendaban como pisos turísticos. "Ahora se ha extremado la vigilancia de los pisos turísticos y algunos propietarios que ganaban 3.000 o 4.000 euros al mes con un piso quieren seguir obteniendo una rentabilidad muy alta", asegura Díez.

El alquiler por habitaciones también crece con fuerza en el Cap y Casal por la facilidad para proceder con el desalojo del inquilino en caso de impago. Una parte de los propietarios prefiere esta opción de arrendamiento porque tienen mayor control sobre su propiedad tras los cambios legales que dan derecho a los inquilinos a que el contrato se prorrogue hasta cinco años. En Valencia hay una oferta de 3.885 habitaciones de las que 2.447 están en el Cap i Casal (hace tres años había menos de mil).

41 habitaciones de menos de 300 euros

Alquilar una habitación en València cuesta lo mismo que un piso entero hace cinco años. La oferta de arrendamiento de cuartos se ha disparado un 38 % en el Cap i Casal en el último año con un precio medio de 400 euros, según datos de Idealista. Por la parte baja, en València solo quedan 41 habitaciones disponibles de menos de 300 euros. Cada vez es más habitual ver los anuncios de cuartos por encima de los 550 euros.

Alquiler en horas

La falta de oferta de viviendas completas por el tirón del arrendamiento por habitaciones ha provocado que las que salen al mercado se alquilen en horas. La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra en las tres grandes capitales de España: Madrid (21 % del total), Barcelona (15 %) y València (9 %). Las otras dos ciudades españolas donde más se ha precarizado el alquiler son Sevilla (3 % de la oferta del país) y Granada (2 %). Las cinco ciudades están muy marcadas por el turismo.