Emiratíes, suizos y belgas, los turistas que más dinero por día dejan en la Comunitat Valenciana

El impacto que el turismo internacional, en un año de llegadas históricas, está teniendo como uno de los motores económicos de la Comunitat Valenciana está fuera de cualquier duda. Las cifras registradas mes a mes reflejan cómo el desembolso realizado por los visitantes extranjeros se encuentra en datos récord. Una realidad, recogida habitualmente en balances como el del gasto turístico (Egatur), cuyos detalles -sin embargo- tienen también matices. Y es que no todos los viajeros que escogen la autonomía para sus viajes realizan un desembolso similar, dejando brechas que rozan los 100 euros por jornada de media entre los visitantes de unos países y otros.

Es lo que se desprende de la estadística experimental 'Distribución del gasto realizado por los visitantes extranjeros en sus visitas a España' elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que mide el gasto real -añadiendo, por ejemplo, los pagos que estos no residentes hacen con sus tarjetas de crédito 'in situ'- hecho por los visitantes extranjeros una vez han entrado en la Comunitat. En concreto, durante el segundo trimestre de este año, el desembolso medio realizado por los viajeros fue de 89 euros por día, aunque un país casi dobló ese importe por jornada.

Los más 'derrochadores'

Fue el caso de Emiratos Árabes Unidos, un mercado cuyos más de 7.000 ciudadanos que apostaron por la autonomía dejaron de media 157 euros por día en la 'terreta'. O lo que es lo mismo, 1.158 euros de gasto promedio en sus viajes. Tras el país emiratí, se situó un enclave clásico cuando se habla de alto poder adquisitivo como Suiza. Cada uno de los 73.000 viajeros que optaron por la Comunitat Valenciana procedentes de este país, sin ir más lejos, tuvo un desembolso entre abril y junio de 133 euros, catorce más -por tanto- que el dato que dejan los belgas, la tercera nacionalidad que más dinero por jornada se gasta en la autonomía con 119 euros.

Un grupo de turistas en el centro de València, en una imagen de este verano. / Francisco Calabuig

Cerrando este particular 'Top5' y, además, siendo los únicos dos países junto a los ya mencionados que superan los 100 euros de gasto mensual están China y Andorra. En ambos casos, sus ciudadanos se dejaron en el segundo trimestre 117 euros cada día que estuvieron aquí. Del mismo modo, por encima de la media por jornada también se encuentran otros países europeos como Noruega, Alemania o Países Bajos o norteamericanos como Estados Unidos.

Países que menos se gastan

Pero, ¿cuáles son los visitantes que menos rédito aportan para la autonomía? Según refleja la estadística del INE, Brasil es -de los 29 países en los que se desagregan los registros- el territorio cuyos ciudadanos menos importe dejan en la Comunitat Valenciana, con 59 euros por jornada. Una circunstancia a la que siguen tanto los llegados desde Italia -uno de los países con mayor afluencia de viajeros, siendo además la nacionalidad estrella en registros como los del aeropuerto de Manises- con un importe medio diario de 61 euros como aquellos procedentes de Japón, cuyos visitantes en la autonomía de abril a junio 'solo' se gastaron 62 euros por día.