Ryanair vs Wizz Air: Las 'ultra low cost' escogen el aeropuerto de Valencia como campo de batalla

Una batalla, la de las aerolíneas 'ultra low cost' ilustrada en las marcas de la irlandesa Ryanair y la húngara Wizz Air, está cogiendo fuerza en el aeropuerto de Valencia. Aupadas por los tráficos récord que han convertido a las instalaciones provinciales en una de las que más crecen en el sur de Europa, entre ambas aerolíneas están captando la mayoría del tráfico de nuevos viajeros que llegan a Manises. Una situación, inimaginable hace unos pocos años -antes de la covid-19, por ejemplo, la compañía del este de Europa ni siquiera se acercaba a los primeros puestos en Valencia-, que está resultando, además, excepcional entre las principales infraestructuras aéreas de España.

Presencia creciente

Porque Valencia es el único aeropuerto en el que se da una doble circunstancia. Primero, que tanto Ryanair como Wizz Air -sumando para ello a su filial maltesa homónima- son dos de las tres aerolíneas que más pasajeros están moviendo en 2025, según los datos de Aena. El segundo, todavía más relevante, es que entre ambas empresas 'ultra baratas' tienen más de la mitad de la cuota de mercado de las instalaciones valencianas. Buena parte de ello se explica por el volumen de pasajeros que ha transportado la firma hibernesa -1,7 de los 3,9 millones de personas llegadas a Manises, es decir un 45 % del total, lo han hecho con ella-, pero también por una compañía como la húngara cuyos pasajeros movidos con origen o destino Valencia se han disparado más de un 68 % desde enero.

Teniendo en cuenta este contexto se entiende que, de los 336.921 pasajeros más que han llegado a Manises en lo que va de año, casi nueve de cada diez -o lo que es lo mismo, 295.438 personas- han aterrizado con un avión de Ryanair o Wizz Air. Una circunstancia que resulta todavía más llamativa si se tiene en cuenta que Vueling, otra 'low cost' relevante en Valencia al ser la segunda con mayor tráfico de viajeros, ha perdido más de 90.000 pasajeros con destino el 'cap i casal' en los ocho primeros meses de 2025. Pero, ¿cómo se explica que dos compañías con modelos parecidos estén creciendo considerablemente en un mismo territorio?

Un avión despegando del aeropuerto de Valencia, en una imagen de archivo. / Germán Caballero

Operativas complementarias

El elemento clave son sus operativas, que con la excepción de ubicaciones puntuales en las que ambas aerolíneas coinciden, son totalmente complementarias. Ryanair, como se ha venido reflejando en la mayoría de anuncios vinculados a Valencia que ha venido haciendo en las últimas temporadas, ha centrado sus esfuerzos en reforzar sus conexiones con Italia -el otro gran mercado de la firma y donde se han estrenado rutas con Pescara o Verona-, Alemania (Memmingen) o Reino Unido (Birmingham), entre otros. Sin embargo, dejando de lado vuelos menos usuales como los ganados con ciudades como Varsovia, Sofía o Budapest, la compañía que lidera Eddie Wilson no se ha aventurado en muchos mercados del este de Europa.

Justamente -como defendió esta misma semana en un encuentro con medios en València el director de Comunicación de Wizz Air, Andras Rado- esos son los mercados emisores que la firma húngara pretende "expandir" con Manises. El motivo es que muchos migrantes de esos enclaves que fueron a Europa occidental han vuelto ya a sus países de origen. Y lo han hecho con "más dinero, que pueden gastar en vacaciones”. Este hecho, sumado a que en la Comunitat Valenciana esta población ya “compra apartamentos aquí no sólo para verano, sino para cuando se jubilen” -ciudadanos como los polacos, sin ir más lejos, son unos de los que más adquisiciones están llevando a cabo en el litoral valenciano-, hacen que el establecimiento de nuevas rutas sea “cada vez más atractivo”. El ejemplo más claro es el debut de una ciudad desconocida como Iasi (Rumanía) para esta nueva temporada invernal.

Asimismo, en paralelo a este factor están esos precios más bajos que ofrecen ambas compañías, algo importante cuando el coste de todo -incluido el de las tarifas aéreas en general- se ha incrementado y, sobre todo, cuando el turismo -sea a nivel europeo o valenciano- está viviendo un momento cada vez más dulce desde el final de la pandemia.