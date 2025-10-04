Euríbor: se agota la reducción en las cuotas hipotecarias

Si no cambian las circunstancias, la reducción de las cuotas hipotecarias por la evolución del euríbor se agota. El principal indicador en los créditos variables para la compra de vivienda acumula dos meses de leves incrementos y los expertos prevén que seguirá en esa línea el año que viene, como poco. Por tanto, la caída del importe del dinero que se paga al banco que se ha producido en los últimos tiempos se contendrá y lo más probable es que aumentará, aunque sea ligeramente. La clave está en la revisión, que suele ser anual.

El Banco de España confirmó este miércoles que el euríbor cerró septiembre en el 2,172%, lo que supone un leve alza respecto a agosto, cuando terminó en el 2,114. Pese al incremento mensual, la favorable comparativa anual implicará que las cuotas hipotecarias referenciadas sigan bajando.

Tasa

En septiembre, la tasa, a la que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España, se elevó 5,8 puntos básicos, en comparación con el 2,114% de agosto. Sin embargo, en comparación con septiembre de 2024, el dato se redujo en 76,4 puntos básicos, ya que el año pasado estaba en el 2,936%. Dado que las hipotecas variables suelen repreciarse anualmente, aquellos que tengan que utilizar el dato de septiembre verán caer su cuota hipotecaria a pesar del leve repunte frente a agosto.

Así, una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más euríbor y deba revisar su tipo de interés con el nivel de septiembre registrará un descenso en su cuota de 64 euros al mes. Esto equivale a unos 770 euros al año, según Europa Press.

Publicidad de hipotecas en una entidad financiera en València en una imagen de archivo / M.A.Montesinos

Como efecto de la covid y de la invasión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022, el Banco Central Europeo (BCE) subió los tipos de interés de forma rápida y progresiva hasta el 4,5 %, lo que disparó al alza el euríbor y encareció sobremanera las hipotecas variables. El primer recorte del precio del dinero -de un cuarto de punto que fue seguido por otros hasta el actual 2 %- se produjo en junio de 2024. Para entonces, el citado indicador ya había iniciado una senda descendente. Estaba en el 3,65. Tres meses después, en septiembre, caía al 2,93. Y así siguió en los meses subsiguientes, hasta el mínimo del 2,07 % de julio de este año. Un gran alivio para los hogares, que, cuando revisaban sus hipotecas, han ido viendo cómo bajaba su cuota.

Subida

Claro que las tornas han cambiado. Desde agosto, el euríbor ha entrado en una tendencia alcista, aunque muy ligeramente: subió al 2,11 % y en septiembre, al 2,17. En los pocos días que llevamos de octubre está en el 2,21. Esto quiere decir que, conforme se cumplan los plazos, las cuotas se revisarán, en algunos casos al alza. Por ejemplo, un contrato de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1 % y revisión semestral pasaría de 847 a 853 euros mensuales, debido a que en mayo estaba en el 2,081 %. En la anual, sin embargo, sigue saliendo positiva -de 891 a 853 euros- ya que en septiembre de 2024 el euríbor estaba en el 2,93 %.

¿Qué pasará en el futuro? La previsión de Bankinter apunta a que en 2025 cerrará entre el 2,15 % y el 2,20 %, mientras que en 2026 estará entre el 2,20 y el 2,25, idénticos porcentajes a los de 2027. Si se mantiene este escenario, en las revisiones anuales que se hagan a partir de abril de 2026 ya no habrá reducción de la cuota y se producirá un incremento, dado que en abril de 2025 este indicador estaba en el 2,14 %, es decir por debajo del porcentaje previsto.