Javier Bon: «Las redes eléctricas son impulsoras de la competitividad de las empresas»

Cintillo Foro Energía 2025 / ED

En el mundo empresarial se ha estado hablando estas últimas semanas de la falta de capacidad del sistema eléctrico para diferentes proyectos, ¿qué está sucediendo?

Desde hace unas semanas, en cumplimiento con las indicaciones de la CNMC, las empresas distribuidoras de electricidad hemos publicado en nuestras páginas web los mapas de capacidad de la red, de acuerdo con una metodología establecida por el propio órgano regulador. En dichos mapas, aquellos usuarios interesados pueden conocer dónde hay disponibilidad de potencia para poder solicitar conexión a sus proyectos, por lo que supone una mayor facilidad a la hora de planificar las inversiones. Es una información que se actualizará mensualmente y, en consecuencia, la capacidad evolucionará en la medida en que se planifiquen y autoricen nuevas inversiones. Tal y como informó Aelec, la asociación de empresas de energía eléctrica, en España el porcentaje de nudos que ya estaban ocupados era superior al 83 %, una cifra similar en la C. Valenciana, que demuestra la necesidad urgente de realizar nueva inversión en infraestructura tanto de transporte como de distribución.

¿Qué están demandando las empresas distribuidoras para poder incrementar la inversión en redes?

Tanto desde i-DE, que somos la empresa distribuidora de Iberdrola, como desde el resto de compañías, estamos avisando desde hace ya tiempo que es necesario incrementar la inversión en redes eléctricas, ya que los objetivos de descarbonización irremediablemente pasan por procesos de cambio hacia la electrificación, por lo que sin nuevas redes no será posible llevarlos a cabo. En el sector de la distribución hay fijados unos límites a la inversión y lo que se está pidiendo desde las compañías es poder aumentarlo. El Gobierno ya ha dado un primer paso que consiste en incrementar de forma considerable durante los próximos años dicho límite para permitir inversiones anticipatorias y atender la electrificación masiva; en estos momentos, se está a la espera de conocer finalmente si se determina por parte del regulador una retribución financiera adecuada para poder llevar a cabo esta necesaria inversión. Recientemente hemos anunciado en el Capital Markets Day Iberdrola tiene previsto invertir en el periodo 2025-2028 unos 37.000 millones de euros al negocio de redes a nivel global, de los que 25.000 millones estarán destinados a las redes de distribución y 12.000 millones a la red de transporte, fundamentalmente en EE.UU. y Reino Unido, que ofrecen unas condiciones adecuadas.

¿Por qué son necesarias más infraestructuras eléctricas?

Las redes eléctricas son la columna vertebral del sistema energético, ya que conectan la generación de energía descentralizada con el consumidor, por lo que es necesario incrementar la capacidad de las líneas existentes para poder electrificar la economía y construir nuevas infraestructuras para aumentar el mallado de la red en aquellos entornos donde se está conectando energía renovable. Además, las redes dan soporte al almacenamiento y permiten aumentar la eficiencia del sistema. Para evitar vertidos en las horas de máxima producción solar, en las que la energía que se intenta inyectar en la red supera la capacidad del sistema, se necesitan sistemas de almacenamiento que absorban dicho exceso de energía y la viertan en momentos de menor producción solar. Los puntos de red donde se conectan las baterías deben tener la capacidad suficiente y la potencia adecuada para garantizar un correcto funcionamiento. Otro aspecto relevante es poder atender el desarrollo de nuevos planes urbanísticos ante la necesidad de viviendas que existe en la actualidad, que va a exigir nuevos desarrollos de la red. Y no hay que olvidar la parte de digitalización de las redes, ya que para integrar en la red todos estos recursos distribuidos de generación y almacenamiento es necesario invertir en el despliegue de redes inteligentes que permiten tener visibilidad, operar a distancia, gestionar la demanda y anticipar incidencias, lo que es esencial para mantener la seguridad y el control. Un caso especial de esta inteligencia en las redes es el plan Il·lumina que estamos llevando a cabo, por el que Iberdrola va a invertir 100 millones de euros para rediseñar la red eléctrica que se vio afectada por la dana e incorporarle medidas de resiliencia e incluirle los últimos estándares de digitalización que van a beneficiar a más de 650.000 clientes de la zona. Para ello, la empresa ha creado un equipo formado por 35 personas que se está dedicando exclusivamente al proyecto, que requiere la participación de aproximadamente 1.000 operarios de empresas contratistas, que en su mayoría serán de implantación local.

¿Cuáles son las ventajas de la electrificación de la economía?

La C. Valenciana tiene una excelente oportunidad de dar un salto cualitativo con la electrificación de su economía y la incorporación de renovables en el territorio, lo que va a mejorar la competitividad al reducir los precios de la electricidad y su huella de carbono, con el consiguiente componente factor atractor de empresas. Actualmente, hay muchos sectores que pueden ser palancas de electrificación de la demanda, como por ejemplo los diferentes procesos industriales, en los que el mayor consumo de energía es para producir calor. Hoy en día hay tecnología disponible para sustituir en gran medida estos consumos térmicos que utilizan combustibles fósiles por electricidad, como por ejemplo el uso de calderas eléctricas o bombas de calor de alto rendimiento para procesos de temperaturas bajas, u hornos de resistencias eléctricas para altas temperaturas, como la cocción de la cerámica. En definitiva, la electrificación de la economía sustituyendo el uso de combustibles fósiles por electricidad generada a partir de fuentes renovables como la eólica y solar, es el principal camino para disminuir la dependencia energética y aumentar la eficiencia energética y económica, por lo que es palanca de competitividad para las empresas.

¿Qué mejoras se pueden implementar para impulsar el desarrollo de nuevas infraestructuras?

Además de las comentadas anteriormente, las empresas también estamos demandado unos procedimientos administrativos simplificados y ágiles para desarrollar las infraestructuras a tiempo. Somos conscientes de que la Generalitat está trabajando en buena línea para poder llevarlo a cabo.