Moova: "El taxi y las VTC son dos modelos compatibles con la demanda valenciana"

"El taxi y las VTC son dos modelos compatibles con la demanda de movilidad que tiene la Comunitat Valenciana". Es lo que defiende en declaraciones a este diario Ricardo González, presidente y portavoz de la organización Movva, recién constituida y que tiene como una de sus bases ser la primera asociación en la autonomía que engloba a ambos servicios de movilidad. De momento, según reconoce el dirigente, tras realizar varias "conversaciones" ha acercado a su entidad a medio centenar de taxistas, aunque la intención -explica- es ofrecer un "espacio" a los profesionales que no "coinciden" con la visión que defienden otras patronales en un sector que, solo en el área que cubre el servicio en València, cuenta con 2.800 licencias.

Crecer en tamaño

Sin embargo, el horizonte de Movva va más allá. "Queremos que se impulse una regulación que dé seguridad jurídica al sector y que permita que las empresas puedan crecer", afirma González. No en vano, a día de hoy, el dirigente señala que un taxista no puede tener un VTC a su nombre y alguien con un VTC tampoco puede tener un taxi, por lo que cree que el nuevo marco normativo es "necesario" para favorecer que las empresas "puedan crecer y se puedan tener proyectos empresariales más importantes en un sector que tiene una deficiencia importante en el servicio". Algo relevante, añade, para enfrentar retos para esta actividad como los coches autónomos.

Sobre esta situación, González recuerda que siete años después de que se impulsara el conocido como 'decreto Ábalos' -la medida con la que se pretendía ordenar la convivencia entre ambas modalidades de servicio- el panorama en España deja "un caos regulatorio". Mientras en territorios como Andalucía o Madrid el taxi y las VTC "conviven", el marco catalán o valenciano "puso unas limitaciones que no se entienden". Mientras, en otras autonomías directamente no se ha regulado. Con el Consell de Carlos Mazón, "en la Comunitat Valenciana se nos ha prometido una nueva regulación, pero pasa el tiempo y no la estamos consiguiendo", destaca.

"Quitar restricciones"

Ante este contexto, el presidente de Movva asegura que esa nueva norma autonómica debe "quitar las restricciones" y recoger medidas como "la libertad de precontratación o permitir que puedas tener más de un taxi si se requiere". "Hay 8.500 personas trabajando en el sector de la movilidad" en el territorio valenciano, incide González. Por ello, considera que una regulación que favorezca a ambos medios de transporte "es posible" y "favorecerá al usuario".