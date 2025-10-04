La recaudación de impuestos constata la bonanza de la economía valenciana en 2025

El tirón de los ingresos fiscales acumulados hasta agosto por parte de la Agencia Tributaria en la Comunitat Valenciana constata la bonanza de la economía en este territorio, a pesar incluso del impacto de la dana de octubre de 2024 en algunas comarcas del sur y el interior de la provincia de València. Puede hablarse que la Delegación de Hacienda celebra un auténtico festín recaudatorio, sobre todo a costa de los trabajadores (IRPF) y de las empresas (impuesto de Sociedades), al lograr una recaudación total de 16.176 millones de euros entre enero y agosto de este año, cifra que representa un incremento del 18,9 % en comparación con idéntico período de tiempo de 2024 y que, además, en términos porcentuales crece el doble que en el conjunto de España (10,8%).

Mientras la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) da por superada la crisis de la dana en términos macroeconómicos y prevé una mejora del PIB del del 2,8% en 2025 -a pesar de que agricultura, hostelería y comercio son las actividades más retrasadas y que falta la reconstrucción de infraestructuras tras la riada- los datos de Hacienda constatan el tirón del empleo y la mejora de los salarios. Así, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el que más caja genera al fisco, consiguió 7.477 millones de euros, es decir un 22,2% más (frente al crecimiento del 11,4% de España).

La AEAT indica en su informe de gestión que las retenciones del trabajo y del capital mobiliario "explican cuatro puntos del crecimiento de la recaudación. En el primer caso, en agosto se ha mantenido la intensidad del crecimiento, aunque la tendencia previa era de moderación por la falta de actualización de los salarios públicos y las menores subidas de los salarios en el sector privado y de las pensiones", comenta la Agencia Tributaria.

Beneficios de las empresas

Del beneficio obtenido por las empresas, la Agencia Tributaria se ha quedado 1.932 millones de euros, un 24,5 % más que en el ejercicio precedente. Mientras, en España tan solo se ha producido un aumento del 6,5%. Respecto al IVA, termómetro que indica la marcha de la venta de bienes de consumo como alimentos, vehículos o viviendas, Hacienda ha conseguido 5.622 millones de euros, un 11,8% más que el año anterior, frente al 9,4% del resto de España. "En Sociedades, el buen resultado de agosto se debe, sobre todo, al comportamiento de los grupos consolidados y de las pymes", indica el informe de la Agencia Tributaria.

Evolución de los impuestos por capítulos en España y la Comunitat Valenciana. / Levante-EMV

Del impuesto a grandes fortunas -que no especifica por autonomías- sólo ha recaudado 19 millones de euros en su tercer año en vigor y tras lograr que Madrid y Andalucía reactiven Patrimonio. Por su parte, los impuestos especiales aumentan hasta agosto un 17,9% por el buen desempeño de tabaco, electricidad y alcohol. En España solo mejoraron un 6%.

Por provincias

Por provincias, Alicante (con 5.452 millones de euros) es la que mayores incrementos de ingresos totales de la Agencia Tributaria genera, con un 23%; frente al incremento del 15,7% de Valencia (con 12.794 millones) y del 10,5% de Castellón (1.891 millones). En el conjunto de España, Hacienda cosechó 210.000 millones en los ocho primeros meses del año, casi un 11% más, superando los ingresos de todo el año 2021, con el IRPF aportando la mitad de todo el incremento. La reforma fiscal aportó 3.500 millones.