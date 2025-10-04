La valenciana Gana Energía alcanza los 400.000 abonados

La comercializadora valenciana de energía Gana Energía ha alcanzado los 400.000 clientes en toda España tras cerrar el año pasado con 217 millones de euros de facturación, según ha informado la compañía. Además, su red comercial externa ha experimentado un crecimiento exponencial de más del 72 % en 2025. “Cada colaborador representa mucho más que un punto de venta: es un socio estratégico, un motor de empleo local y una pieza clave para acercar una energía más sencilla y asequible al consumidor”, destacan desde la compañía.

Recientemente, la comercializadora, que ahora cumple 10 años, ha presentado sus cuentas del ejercicio 2024 registrando una facturación de 217 millones de euros y un aumento del 20 % en la base de clientes. El aumento de la red de colaboradores y el trabajo propio de captación interna han sido claves en su crecimiento, según asegura la propia firma.

En esta misma línea, Gana Energía ha fortalecido su presencia física con la apertura en 2024 de siete tiendas exclusivas ubicadas en Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha, que cumplen una triple función: punto de atención, fidelización de clientes y promoción de la marca.

Crecimiento

“Nuestro objetivo principal para este año es seguir ampliando la red de colaboradores. También, tenemos el objetivo de tejer alianzas con diferentes comercios y grandes superficies que nos den capilaridad al poder estar en varios puntos del mapa uniéndonos a marcas de distribución consolidadas. Apostamos por relaciones comerciales estables y a largo plazo, no por modelos de captación oportunistas basados en el cambio constante de carteras entre compañías. Nuestro modelo está pensado para crecer juntos: precios competitivos y un servicio diferencial.”, señala Antonio Picazo, CEO de Gana Energía.