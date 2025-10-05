Arranca la campaña citrícola

Arranca una nueva campaña citrícola en la Comunitat Valenciana con la sensación agridulce por el descenso de la producción, principalmente debido al impacto del clima en nuestra cosecha. El Ministerio estima una producción de 5,44 millones de toneladas de cítricos para la campaña 2025/26, lo que supone una caída del 10,7 % respecto a la temporada anterior y un 14,2 % inferior a la media de las últimas cinco campañas. Pese al descenso en volumen podremos responder a la demanda de los consumidores y mantener el prestigio del cítrico valenciano, que es mucho más que un producto: es identidad, paisaje y cultura. Ahora bien, no podemos engañarnos. El sector está en una encrucijada.

Los agricultores llevamos años resistiendo una tormenta de costes al alza, competencia internacional desleal y una climatología cada vez más imprevisible. La combinación de sequías, episodios de granizo o lluvias fuera de tiempo está poniendo a prueba nuestra capacidad de adaptación. Aun así, seguimos de pie, convencidos de que hay futuro si somos capaces de hacer las cosas de otra manera.

Ese futuro pasa por reforzar los espacios de encuentro que tenemos. Intercitrus debe convertirse en el lugar donde el sector se mire de frente, acuerde cómo afrontar juntos los retos y construya una estrategia común que nos permita garantizar la estabilidad de toda la cadena. Si cada actor va por libre, los cítricos perderán terreno; si caminamos unidos, el nombre de nuestras naranjas y mandarinas seguirá siendo sinónimo de calidad en todo el mundo. Pero no basta con resolver la urgencia del presente. Necesitamos una visión de largo recorrido que nos ayude a ordenar la producción, apostar por variedades adaptadas, organizar mejor nuestra oferta y competir en un mercado global que no espera a nadie.

La citricultura valenciana tiene que reinventarse sin renunciar a lo que la hace única: la tradición, la proximidad, el saber hacer de generaciones enteras. Esta campaña nos recuerda que la resiliencia de nuestros agricultores es enorme, pero también que la paciencia tiene límites. O construimos entre todos un camino sólido y compartido, o nos arriesgamos a seguir perdiendo peso año tras año. Y eso, sinceramente, no nos lo podemos permitir.