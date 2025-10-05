VII edición del Ecoforum: Castelló debate sobre la lucha contra el cambio climático y la economía circular
Las cabeceras Mediterráneo, Levante e Información (Prensa Ibérica) organizan el 15 de octubre la VII edición del Ecoforum de la Comunitat, con la presencia de las expertas Isabel Moreno y Theresa Zabell
Nerea Soriano
Las cabeceras Mediterráneo, Levante-emv e Información (pertenecientes al grupo Prensa Ibérica) organizan la VII edición del Ecoforum de la Comunitat Valenciana, el foro de la economía circular y la lucha contra el cambio climático que este año se celebrará en Moll de Costa Eventos (Grau de Castelló) el 15 de octubre. El foro cuenta con el impulso la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Castelló, Reciplasa, Statkraft, Nealis, Tetma (Simetría Grupo), Paprec y el Aeropuerto de Castelló, y la colaboración de Prezero y PortCastelló.
Bajo el título Empresas e instituciones, a la vanguardia contra el cambio climático y sus efectos, el foro debatirá las estrategias público-privadas impulsadas para la preservación del medioambiente con el objetivo de lograr una sociedad más sostenible, justa y respetuosa con el entorno.
Estrategias globales
Es un foro estratégico ideado para lograr la implicación de las instituciones públicas, empresas, universidad, agentes sociales y ciudadanía en las políticas activas que se desarrollan para hacer frente a las estrategias globales dirigidas a la conservación del planeta, el impulso de líneas de ejecución e inversiones en materia de sostenibilidad. Además, en esta edición se hará un balance de las acciones realizadas por empresas e instituciones en los últimos años.
La jornada, que arrancará a las 9.00 horas, contará con dos de las mujeres más influyentes en este ámbito: Theresa Zabell e Isabel Moreno. La inauguración correrá a cargo del director de Mediterráneo, Ángel Báez, e intervendrán la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, entre otras autoridades.
Las expertas
Theresa Zabell (Reino Unido, 1965) es la única mujer española con dos medallas de oro olímpicas, además de haber sido elegida mejor regatista del mundo por la Federación Internacional de Vela en 1994. Cuando se retira de la competición, Zabell decide comprometerse con el mar y, en 1999, funda Ecomar con el objetivo del cuidado del planeta a través del deporte.
Además, todas sus acciones van dirigidas, especialmente, a los y las jóvenes. En sus conferencias, la deportista traslada todo su bagaje profesional como son la resiliencia, la adaptación y el compromiso, así como el equilibrio entre los mares, los océanos y la importancia de las acciones de la especie humana como fundamentos para salvar el planeta.
Por su parte, Isabel Moreno (Madrid, 1992) es física, meteoróloga y divulgadora científica especializada en el cambio climático. Es graduada en Física y máster en Meteorología y Geofísica. Además, se ha formado en educación ambiental, biodiversidad y comunicación. Desde sus inicios ha estado ejerciendo como meteoróloga y presentadora del tiempo de diferentes medios como eltiempo.es y, actualmente, en el programa Aquí la tierra de RTVE.
Aforo limitado. Si desea asistir, rellene el siguiente formulario.
Programa
09:00 h. Apertura de puertas y recepción de autoridades.
09:10 h. Saludo inicial a cargo del director del diario Mediterráneo, Ángel Báez.
09:15 h. Saludo institucional por parte de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.
09:25 h. Intervención del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.
09:35 h. Conferencia: 'Sin mar no hay vida. Sostenibilidad como estrategia empresarial'. A cargo de:
- Theresa Zabell. Presidenta Ejecutiva de la Fundación ECOMAR. Única mujer española doble campeona olímpica además de 5 veces Campeona del Mundo.
10:05 h. Emisión del vídeo‘El mayor operativo de limpieza de la historia'.
10:25 h. Mesa redonda.
- 'Colaboración público-privada en una emergencia'.
Modera e introduce: Raúl Mérida, secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.
Intervienen:
- Ana Montes, directora general de Tetma (Simetría Grupo)
- Juan Pablo Mateo, director general de Fobesa (Nealis)
- Jorge Tejedo, director Zona Este del grupo Paprec
- Ignacio Gómez, director territorial de Tratamiento de la empresa de Urbaser.
- Francisco Moro, director de Negocio en la Comunitat Valenciana y Baleares de Prezero.
- Belén Vázquez de Quevedo, secretaria general de la Asociación de Empresas y Valorización Energética de Recursos Urbanos (Aeversu).
11:25 Pausa-café.
12:05 Coloquio con el director general de Energía, Manuel Argüelles. ‘Industria y descarbonización’.
12:20 Mesa redonda.
- 'Nuevos modelos sostenibles en la Logística y el Transporte'.
Modera: Vicente Ordaz, presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana
Intervienen:
- Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón.
- Carmelo Martínez, presidente de la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana en Castellón.
- Justo Vellón, director del Aeropuerto de Castellón.
12:50 Coloquio con… Sergio Toledo, presidente de Reciplasa.
13:05 Conferencia: ‘Viaje a una nueva era’. A cargo de:
- Isabel Moreno, Física, meteoróloga y comunicadora especialista en cambio climático. European climate pact ambassador.
13:40 Intervención del vicepresidente de la Diputación de Castellón, Héctor Folgado.
13:55 Cierre y ágape.
- La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: 'Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado
- Otra concejala de Moncada pasó 500 euros de móvil de su viaje en Argentina
- Los planes de EE UU para España: llegarán millones de norteamericanos en los próximos tres años
- Las llamas devoran una antigua fábrica dedicada a piezas de automoción en Bonrepòs
- La senderista que halló el cadáver calcinado en Oliva: 'Desde el principio sospechamos que era Bea
- Catorce heridos, tres graves, en un virulento incendio en un edificio de la playa de Gandia
- Gan Pampols va al choque con Baldoví: 'Falló la autoprotección porque faltó información
- Ryanair vs Wizz Air: Las 'ultra low cost' escogen el aeropuerto de Valencia como campo de batalla