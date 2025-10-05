VII edición del Ecoforum: Castelló debate sobre la lucha contra el cambio climático y la economía circular

Las cabeceras Mediterráneo, Levante-emv e Información (pertenecientes al grupo Prensa Ibérica) organizan la VII edición del Ecoforum de la Comunitat Valenciana, el foro de la economía circular y la lucha contra el cambio climático que este año se celebrará en Moll de Costa Eventos (Grau de Castelló) el 15 de octubre. El foro cuenta con el impulso la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Castelló, Reciplasa, Statkraft, Nealis, Tetma (Simetría Grupo), Paprec y el Aeropuerto de Castelló, y la colaboración de Prezero y PortCastelló.

Bajo el título Empresas e instituciones, a la vanguardia contra el cambio climático y sus efectos, el foro debatirá las estrategias público-privadas impulsadas para la preservación del medioambiente con el objetivo de lograr una sociedad más sostenible, justa y respetuosa con el entorno.

Estrategias globales

Es un foro estratégico ideado para lograr la implicación de las instituciones públicas, empresas, universidad, agentes sociales y ciudadanía en las políticas activas que se desarrollan para hacer frente a las estrategias globales dirigidas a la conservación del planeta, el impulso de líneas de ejecución e inversiones en materia de sostenibilidad. Además, en esta edición se hará un balance de las acciones realizadas por empresas e instituciones en los últimos años.

La jornada, que arrancará a las 9.00 horas, contará con dos de las mujeres más influyentes en este ámbito: Theresa Zabell e Isabel Moreno. La inauguración correrá a cargo del director de Mediterráneo, Ángel Báez, e intervendrán la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, entre otras autoridades.

Las expertas

Theresa Zabell (Reino Unido, 1965) es la única mujer española con dos medallas de oro olímpicas, además de haber sido elegida mejor regatista del mundo por la Federación Internacional de Vela en 1994. Cuando se retira de la competición, Zabell decide comprometerse con el mar y, en 1999, funda Ecomar con el objetivo del cuidado del planeta a través del deporte.

Theresa Zabell, deportista y fundadora de Ecomar. / Mediterráneo

Además, todas sus acciones van dirigidas, especialmente, a los y las jóvenes. En sus conferencias, la deportista traslada todo su bagaje profesional como son la resiliencia, la adaptación y el compromiso, así como el equilibrio entre los mares, los océanos y la importancia de las acciones de la especie humana como fundamentos para salvar el planeta.

La física y meteoróloga, Isabel Moreno. / Mediterráneo

Por su parte, Isabel Moreno (Madrid, 1992) es física, meteoróloga y divulgadora científica especializada en el cambio climático. Es graduada en Física y máster en Meteorología y Geofísica. Además, se ha formado en educación ambiental, biodiversidad y comunicación. Desde sus inicios ha estado ejerciendo como meteoróloga y presentadora del tiempo de diferentes medios como eltiempo.es y, actualmente, en el programa Aquí la tierra de RTVE.

Aforo limitado. Si desea asistir, rellene el siguiente formulario.