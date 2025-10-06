Las cajas rurales valencianas moderan sus beneficios hasta junio

Las cajas rurales de la Comunitat Valenciana han iniciado el año con más moderación en sus beneficios que en los seis primeros meses de 2024, según el balance publicado por la Unión Nacional de Cooperativas de Cédito (Unacc) correspondiente al segundo trimestre de 2025. Si para junio del año pasado estas entidades alcanzaron unos resultados de 63 millones de euros, con un incremento cercano al 60 % y con muchas rurales con aumentos de sus beneficios de tres dígitos respecto del mismo período del año anterior, este año los números no son tan alegres, con crecimientos en su mayoría de solo un dígito y con dos entidades que reducen resultados..

El volumen de beneficios de las cooperativas valencianas se situó al finalizar junio de 2025 en los 70,2 millones de euros, con una subida del 11,5 % respecto al mismo período del ejercicio precedente. Si a estas tres decenas de firmas se les une Cajamar, cabecera de un grupo cooperativo del que forman parte dos decenas de rurales de la Comunitat, el total de los resultados sube a 202,9 millones, con un alza del 4,9 % respecto de los 193,3 del año anterior.

Caixa Popular

Esa reducción en el porcentaje obedece al incremento de las ganancias muy moderado de Cajamar, que pasó de un ejercicio a otro de 130 a 132 millones, con una subida del 1,8 %. Al margen de ella y de su grupo emergen las dos cooperativas autóctonas independientes con mayor peso. En primer lugar está la oriolana Central, que mejoró sus beneficios en un 13,5 % y alcanzó los 22,1 millones. A continuación aparece la valenciana Caixa Popular, que crece un 7,7 % y llega a los 20,3 millones.

Sede de la caja rural de Vila-real / Levante-EMV

Detrás de ellas, destaca el espectacular incremento en sus resultados que ha obtenido la rural de Algemesí, que se asienta en la tercera posición con 3,95 millones después de un aumento del 48,3 %, el más alto alcanzado por una de estas entidades valencianas en el primer semestre si se exceptúa el 109,5 % que registró la rural de Nules, que situó sus ganancias en los 417.000 euros. Exceptuando Central, Popular y Algemesí, solo una firma supera los 2 millones en beneficios. Es la rural de Torrent, que creció un 9,6 %. Almassora y Onda, con 1,9 millones en cada caso, se sitúan muy cerca.

Reducción

La otra cara de la moneda corresponde a dos cooperativas castellonenses, que redujeron sus beneficios en relación al primer semestre de 2024. Se trata de Ruralnostra, ubicada en Betxí, con un descenso del 16,9 % -hasta los 1,12 millones de euros- y de la caja de les Coves de Vinromà, con una disminución del 23,6 % que sitúa sus resultados en los 321.000 euros.