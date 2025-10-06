Dulcesol endulza el Roig Arena como nuevo patrocinador oficial

Dulcesol, la marca de pan, bollería, helados y pastelería del grupo internacional de alimentación y distribución Vicky Foods, se incorpora como patrocinador oficial del Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig. Con esta alianza, Dulcesol pasa a formar parte del grupo de empresas patrocinadoras de este proyecto, llamado a convertirse en un motor cultural, deportivo y social para la ciudad.

El acuerdo contempla la puesta en marcha de diversas dinámicas dirigidas al público en el ámbito del recinto. Se incluirán activaciones experienciales y degustaciones de producto, junto a propuestas gastronómicas que reforzarán el vínculo con los consumidores. Estas acciones se complementarán con iniciativas digitales de gamificación y con colaboraciones con creadores de contenido orientadas a ampliar el alcance de la marca en nuevos entornos. Además, Dulcesol desplegará acciones de street marketing, desarrollará materiales de merchandising y sampling, contribuyendo así a enriquecer la experiencia global de los aficionados en torno al Roig Arena.

“Para Dulcesol es un orgullo formar parte de un proyecto tan emblemático para Valencia como el Roig Arena. Queremos contribuir a que este espacio se convierta en un lugar de encuentro y disfrute, acercando experiencias que transmitan los valores de nuestra marca y refuercen nuestra cercanía con el público”, ha señalado Carlos Juan, general manager de Vicky Foods.

Eventos

“Contar con Dulcesol en el proyecto es una muestra más de nuestro compromiso con ofrecer la mejor experiencia de usuario posible. Queremos que, además de disfrutar de los eventos musicales, deportivos y de entretenimiento que se celebren en el recinto, los asistentes tengan a su abasto productos de calidad que complementen estas vivencias”, ha asegurado Víctor Sendra, director general de Roig Arena.

Con su incorporación como patrocinador oficial, Dulcesol refuerza su vínculo con la Comunitat Valenciana y su apuesta por proyectos que combinan ocio, deporte y cultura. Una alianza que refleja la esencia de la compañía: más de medio siglo acompañando a las familias españolas y promoviendo momentos de disfrute con optimismo y cercanía.

Expansión

El grupo familiar Vicky Foods cuenta con 3.688 trabajadores. Entre sus marcas propias se incluyen Dulcesol®, Hermanos Juan®, Be Plus®, Il Forno di Gionvanni Ricci® y FIT´Z®. La evolución del grupo en los últimos años ha estado marcada por la consolidación y el fuerte crecimiento de sus resultados económicos. De esta manera, es la primera empresa en volumen del sector de pastelería y bollería en España, habiendo cerrado el año 2024 con una facturación global de 707 millones de euros. Esta cifra representa un aumento importante respecto al año anterior y una producción de 237.472 toneladas. Con presencia en más de 50 países, Vicky Foods cuenta con tres centros de producción dedicados a la elaboración de cerca de 2.500 referencias en Gandía, Villalonga y Argelia además de 24 delegaciones comerciales repartidas entre España, Portugal, Argelia, Reino Unido y Francia.