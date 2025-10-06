La Generalitat expropiará el suelo de la fotovoltaica de VW y lo arrendará a largo plazo

La Generalitat va a expropiar los terrenos necesarios para la planta fotovoltaica de la gigafactoría y los arrendará a largo plazo a la energética que promueva la planta, según confirmaron ayer a Levante-EMV fuentes cercanas al proceso. El parque solar se extenderá sobre 2,5 millones de metros cuadrados al norte de Sagunt en un suelo que está ocupado mayoritariamente por naranjos. Existe una gran incertidumbre entre los agricultores por el proceso de expropiación, que se ha retrasado.

El terreno para la planta de autoconsumo de Volkswagen tiene una extensión de 250 hectáreas (equivalente a 500 campos de futbol) y la empresa adjudicataria del parque fotovoltaico deberá pagar a la Generalitat un arrendamiento que rondará los 2,7 millones de euros por 25 años, según recoge la documentación de la tramitación de la planta.

Los propietarios no tienen claro si la Administración les va a expropiar el suelo o les va a pagar un alquiler. Fuentes próximas al proyecto explicaron que la fórmula elegida por la Administración es la expropiación porque es un compromiso al que llegó el Consell con Volkswagen.

Compromiso con Volkswagen

La multinacional alemana condicionó su desembarco en Valencia a la reserva de suelo para la planta de autoconsumo porque le permite tener acceso a un precio de la electricidad muy competitivo. La Generalitat asumirá el coste de la expropiación y mantendrá la propiedad del suelo. En el caso del suelo expropiado para la gigafactoría, la fórmula elegida fue diferente. La Administración pagó a los agricultores un justiprecio por el suelo (63 euros por metro cuadrado en todo el suelo de Parc Sagunt) y vendió a PowerCo la parcela de la gigafactoría (que mide 1,29 millones de metros cuadrados) por 63,66 millones de euros.

Precio sin fijar

Fuentes conocedoras del proceso de expropiación explicaron que el Consell todavía no ha comunicado el precio que va a pagar ni ha salido la relación de los afectados. En el caso de las expropiaciones de Parc Sagunt II (que ocupa una extensión de cinco millones de metros cuadrados, el doble que la planta fotovoltaica) fueron más de 1.000 propietarios afectados.

La planta fotovoltaica de la gigafactoría ha sido declarada Proyecto Territorial Estratégico, lo que lleva implícita la declaración de utilidad pública e interés social a efectos de expropiación forzosa.

Adjudicación

Todavía no está claro quién va a ejecutar la planta. PowerCo mantiene abierto el proceso de licitación y construcción del parque tras desechar su intención inicial de adjudicarle el proyecto a Iberdrola. En el último año y medio se ha desplomado un 22 % el coste de construcción de los parques fotovoltaicos y el grupo alemán busca un precio de la luz más competitivo del que acordó en un primer momento con Iberdrola.

Plano del parque fotovoltaico que suministrará energía a a gigafactoría y que se va a instalar al norte de Sagunt.. / Levante-EMV

A tres kilómetros de la gigafactoría

El parque de la gigafactoría está subdividido en tres plantas, que tendrán capacidad de funcionar de manera autónoma. Las tres plantas estarán al norte de Sagunt y a tres kilómetros de la gigafactoría de PowerCo (filial de baterías de Volkswagen). Según recoge la documentación aportada por Iberdrola (promotor inicial del megaparque) a la Administración para la tramitación del proyecto, la afección a los parajes de la zona «es inexistente». El plazo de operación previsto es de 25 años y la compañía eléctrica preveía el pago a la Generalitat de 2,7 millones de euros por el arrendamiento del suelo.

En búsqueda del proveedor

Las obras, que tienen un plazo previsto de 10 meses, iban a arrancar en septiembre de este año y ahora la nueva fecha prevista de inicio es el segundo semestre de 2027. Iberdrola ha estado en los últimos tres años trabajando en el proyecto, que suponía una inversión cercana a los 112 millones de euros, según la documentación que la compañía energética ha ido entregando a la Administración. La empresa que preside Ignacio Sánchez Galán informó por escrito hace unos meses a la Sèquia Major de Sagunt (que aglutina a los regantes que se verán afectados por las obras) que la instalación iba a comenzar el pasado mes de septiembre. Sin embargo, todos los plazos han cambiado después de que el grupo Volkswagen haya decidido abrir un concurso para adjudicar la planta fotovoltaica.