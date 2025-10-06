El ministro Jordi Hereu, sobre Ford: "En Almussafes hay futuro"

"En [Ford] Almussafes hay futuro". Ese es el claro mensaje que ha querido lanzar el ministro de Industria, Jordi Hereu, durante su visita esta mañana al concesinario de Seat gestionado por JR Valle, un centro ubicado en Sedaví y que fue arrasado por la dana de hace casi un año. Una visita en la que el miembro del Gobierno ha querido poner en valor cómo el Plan Reinicia Auto+ -puesto en marcha el pasado noviembre- ha logrado su objetivo de lograr la "recuperación de la movilidad y que, a la vez, ayudase a la recuperación de la industria", habiéndose tramitado más del 90 % de las solicitudes de fondos para comprar nuevos vehículos realizadas por afectados de la riada.

Ford Almussafes y perte VEC

En ese enclave, en declaraciones recogidas por Europa Press, Hereu ha anunciado que el próximo día 14 se pondrá en marcha el Perte VEC cuatro, dotado con 400 millones -250 en préstamos y 150 en subvención- de euros-, centrado en la cadena de valor del coche eléctrico y en el que ha animado a las empresas "a presentarse". "El éxito es que se agoten los fondos", ha incidido. Sin embargo, en esa iniciativa no se embarcará Ford Almussafes.

Según ha explicado el ministro, la planta valenciana "está acogida al programa RED" -una fórmula que aportar mayor flexibilidad laboral al no tener carga de trabajo suficiente para casi 1.000 de sus trabajadores- que tiene como fin "preparar y formar la gente en nuevas tecnologías para abordar lo que es el proyecto industrial a partir del 2027, que es la producción de un nuevo modelo desde Valencia para todo el mundo". Es un proyecto de "preparación para la producción de nuevos modelos" -que serán, si no hay nuevos anuncios, híbridos- ha incidido, descartando con ello la participación de la marca del óvalo en la iniciativa del coche eléctrico.

Sobre cómo será ese horizonte, hay que recordar que la plantilla ya fijó hace varias semanas el mes de octubre como el periodo clave para definir cuando y, sobre todo, cómo llega ese futuro modelo a las líneas de producción. No en vano, en un principio la idea es que se produjeran 300.000 unidades anuales en Almussafes, pero las últimas estimaciones que se apuntaban desde el parque de proveedores antes del verano -unos suministradores que tampoco saben aún si harán piezas para ese nuevo coche- es que ese volumen de fabricación se reduciría hasta poco más de 200.000 vehículos al año.

Ayudas dana

Respecto a la dana, Hereu ha asegurado que el "porcentaje de solicitudes tramitadas y pagadas sobre el total es muy elevado". En conctreto, ha afirmado que de las más de 41.200 que hay, "casi 39.000 ya están pagadas". El Reinicia Auto+ "ha sido un mecanismo eficaz, porque hemos podido cooperar desde la administración con un agente que ha sido imprescindible, que han sido los concesionarios", añadía el ministro.

Por último, respecto al plan Moves -la iniciativa del Gobierno para favorecer la compra de vehículos de bajas emisiones y la instalación de puntos de recarga eléctrica-, Hereu ha valorado que el programa "ha tenido un gran efecto en dinamizar la demanda". En este sentido, ha recordado que este año se han "agotado los fondos porque ha habido una demanda de producto electrificado" y que en el futuro el objetivo "es seguir incentivando la demanda de movilidad eléctrica"