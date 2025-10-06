Las navieras se lanzan al transporte de productos frescos

La reciente celebración de Fruit Atracttion, certamen del sector de frutas y hortalizas de Madrid, al que han acudido los principales operadores logísticos del negocio agroalimentario, ha puesto de manifiesto el interés de las navieras por crecer en el segmento de mercado de los productos frescos. Grandes navieras que operan en el puerto de València anunciaron en este escaparate comercial sus nuevos planes. Es el caso de Baleària, cuyos envíos de productos refrigerados, como frutas y hortalizas, representan ya el 35% de la carga que transporta, un volumen que consolida a la compañía de Adolfo Utor como un actor clave en la distribución logística de alimentos frescos y perecederos en los territorios donde opera. Baleares se mantiene como su mercado principal, seguido de las conexiones con Marruecos y en Argelia, donde la carga también se ha incrementado gracias a la apertura de las nuevas líneas a Argel y Orán desde Barcelona.

En agroalimentación, la naviera Mediterranean Shipping Company ha comenzado el canal ‘MSC iReefer’, un sistema de monitorización de contenedores refrigerados que ofrece visibilidad en tiempo real de la ubicación, la temperatura, la humedad y el trayecto completo de cada carga, evitando pérdidas y aumentando la eficiencia. La empresa cuenta con una flota formada por 900 buques y presencia en más de 155 países.

Maersk apuesta por el tráfico ‘reefer’ (contenedores refrigerados), a través del sistema ‘Captain Peter’, con el que también se puede visualizar temperatura y localización de contenedor y mercancía. Cuenta con una flota de contenedores ‘reefer’ de 345.000 unidades, pudiendo cargar atún a -60 grados, mercancía con tratamiento de frío y control de atmósfera.

Otras navieras

CMA CGM, otra de las grandes líneas marítimas que operan en Valenciaport, cuenta con una flota de unidades ‘reefer’ que llega a los 480.000 TEU (contenedores de veinte pies). Estos, cuentan con sistemas de refrigeración que controlan la temperatura del aire y disponen de canales que permiten la circulación del aire de manera continua y uniforme dentro del área de almacenamiento de mercancías.

Plan estratégico

El sector hortofrutícola es estratégico para la expansión del recinto del Grao en las cadenas mundiales de suministros de productos frescos en Europa y otros territorios del mundo. Por eso, la Autoridad Portuaria de València potencia toda la logística dirigida al tráfico de productos perecederos, un sector clave para muchas industrias españolas que utilizan los muelles del recinto valenciano para llevar o traer sus mercancías. Valenciaport decidió aplicar una bonificación del 30% para frutas, hortalizas, carnes y pescado congelado y refrigerado en contenedor ‘reefer’ con un tráfico mínimo exigido de 1.000 TEU en estos últimos años.