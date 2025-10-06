La pugna por la planta fotovoltaica de la gigafactoría retrasa a 2028 su conexión

La pugna por conseguir la adjudicación de la planta fotovoltaica de la gigafactoría de PowerCo en Sagunt va a retrasar a 2028 su conexión. La filial de baterías del grupo Volkswagen, según ha podido confirmar Levante-EMV, mantiene abierto "el proceso de construcción y explotación del parque fotovoltaico" tras desechar su idea inicial de adjudicarle directamente el proyecto a Iberdrola con el objetivo de conseguir un mejor precio de la electricidad. Las obras, que tienen un plazo previsto de 10 meses, iban a arrancar en septiembre de este año y ahora la nueva fecha prevista de inicio es el segundo semestre de 2027.

Iberdrola ha estado en los últimos tres años trabajando en el proyecto, que suponía una inversión cercana a los 112 millones de euros, según la documentación que la compañía energética ha ido entregando a la Administración. La empresa que preside Ignacio Sánchez Galán informó por escrito hace unos meses a la Sèquia Major de Sagunt (que aglutina a los regantes que se verán afectados por las obras) que la instalación iba a comenzar el pasado mes de septiembre. Sin embargo, todos los plazos han cambiado después de que el grupo Volkswagen haya decidido abrir un concurso para adjudicar la planta fotovoltaica.

Paneles solares sobre las plazas de aparcamiento de la gigafactoría de Volkswagen. / Daniel Tortajada

"En pleno proceso de licitación"

Fuentes cercanas al proyecto explicaron que en estos momentos la multinacional alemana está "en pleno proceso de licitación de la construcción y explotación del parque fotovoltaico" por lo que todavía no sabe qué empresa será la finalmente adjudicataria.

La planta fotovoltaica que alimentará de energía la gigafactoría (la previsión es que un 30 % de la electricidad proceda de ese parque) se va a construir en la partida de Montíber de Sagunt, una zona de alto valor agrológico (como ha venido informando este periódico) llena de campos de naranjos y cuya elección motivó la creación de una plataforma ciudadana contraria a esta ubicación.

Volkswagen tiene claro que los terrenos sobre los que se instalará la planta "son los que inicialmente están incluidos en el Proyecto Territorial Estratégico". El parque fotovoltaico ocupará una superficie equivalente a 500 campos de fútbol. Como se anunció en noviembre de 2022, el proyecto se ha dividido en tres plantas de 50 MW de potencia cada una. El megaparque se construirá en tres fases (una planta después de otra) para acompasar la instalación a las necesidades de la gigafactoría (que también se va a levantar en tres fases).

Sin perjuicio a los parajes

Las tres plantas estarán al norte de Sagunt y a tres kilómetros de la gigafactoría de PowerCo. Cada una de ellas tendrá capacidad para funcionar de forma autónoma y en su conjunto ocuparán 224,6 hectáreas. El megaparque tendrá 318.000 placas. Según recoge la documentación aportada a la Administración para la tramitación del proyecto, la afección a los parajes de la zona «es inexistente».

El megaparque solar de la gigafactoría se está tramitando como Proyecto Territorial Estratégico. Para el grupo Volkswagen es una prioridad que el 100 % de la energía de la gigafactoría sea de origen renovable por cuestiones medioambientales y económicas, ya que se garantiza una electricidad barata. La Comunitat Valenciana es una de las zonas con mayor cantidad de horas de sol al año (entre 1.600 y 1.800) por lo que su potencial fotovoltaico es altísimo.

Trabajos de construcción de la gigafactoría, en una imagen captada el viernes. / Daniel Tortajada

Segundo semestre de 2022

Los plazos que maneja el grupo Volkswagen es que la construcción del parque comience "en el segundo semestre de 2027", casi un año después de que arranque la producción de celdas en la gigafactoría. PowerCo comprará toda la electricidad que necesita (el 30 % de la planta y el resto) a través de un PPA (Power Purchase Agreement), que es un acuerdo o contrato de compraventa de energía que permite a las empresas adquirir electricidad a largo plazo para garantizarse un precio estable.

Inicialmente, la energía la iba a proporcionar Iberdrola, pero la compañía alemana recibió ofertas de otras empresas con un precio más competitivo y decidió abrir un proceso (como ha hecho con otros proveedores) para seleccionar la mejor oferta y ahorrar costes de producción.

Proyecto garantizado

Volkswagen se ha garantizado la construcción de la planta fotovoltaica cerca de la gigafactoría tras el acuerdo de la Generalitat de declarar la iniciativa de PowerCo como Proyecto Territorial Estratégico (PTE). En la declaración del PTE se aprobó el ámbito de localización del parque fotovoltaico y sus infraestructuras de evacuación. Esa designación de Proyecto Territorial Estratégico "lleva implícita la declaración de utilidad pública e interés social y (la Administración) podrá declarar la ocupación (de los terrenos) a efectos de expropiación forzosa", según recoge la documentación del proyecto. Además, el proyecto cuenta con la declaración de prioridad energética.

Plazos

La construcción de la gigafactoría de Volkswagen en Parc Sagunt aceleró este verano con 800 trabajadores en el tramo final de la obra. Los trabajos en los edificios de producción de celdas estarán listos antes de final de año y PowerCo prepara la instalación de las salas blancas para que en 2026 llegue el equipamiento. La megaplanta se va a construir en tres fases: la primera estará operativa justo dentro de un año, la segunda en 2028 y para la tercera no hay fecha.