Reservas Imserso: Lanzarote agotado y la costa de Castelló como gran elección entre los valencianos

Los mayores valencianos se lanzaron ayer a reservar sus viajes del Imserso 2025-26. Fue el pistoletazo de salida que dejó las primeras elecciones de viajes -y, con ellas, las imágenes de colas en la puerta de las agencias- y los primeros destinos con el cartel de "completo" o en "en lista de espera". Una jornada que, sin embargo, sirvió casi como un calentamiento para unas agencias de viajes que prevén que este martes sea cuando se produzca ese 'boom' de demanda sénior entre los usuarios de la Comunitat. Porque, según alertaban desde la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viaje (Aevav), la mayoría de los usuarios han sido citados por el programa público para hacer sus reservas este martes. O lo que es lo mismo, que la gran afluencia de mayores valencianos -y, con ello, la sensación de que algunos destinos 'vuelan'- se producirá desde que a las 9 de la mañana de hoy se abra la segunda jornada para elegir lugar de vacaciones.

Es lo que explica a este diario el presidente de Aevav, Miguel Jiménez, quien señalaba esta tarde que quien ha escogido en este primer día "ha elegido lo que quería, mientras que mañana todo se va a llenar muy rápido". "Va a ser un caos, como todos los años. Mañana la página se colapsará porque ya no es solo quien lo hace en las agencias, sino también que cada vez más gente lo hace desde casa", resalta el dirigente sobre una circunstanscia vinculada a un programa que ofrece 879.213 plazas para un volumen de beneficiarios -más de 2,8 millones de personas han recibido las cartas de acreditación- que triplica esos huecos disponibles. "Y cada vez hay más pensionistas", recueda Jiménez.

Los destinos reservados

Sin embargo, aunque el gran 'boom' de reservas se espera para este martes, la realidad es que a lo largo de este lunes ya se han empezado a ver cómo los primeros destinos vinculados a los valencianos se cerraban total o parcialmente. El mejor ejemplo lo dejaba un destino de islas -y, por tanto, recogido en la web de Mundicolor, correspondiente al lote 2 y puesta en marcha por la UTE Mundiplan (IAG7 Viajes y Alsa) y World2Meet (Grupo Iberostar)- como Lanzarote, donde las únicas plazas disponibles -sin transporte- colgaban ya el cartel de lista de espera. Situación similar, aunque sin llegar a verse como agotado, se reflejaba en los viajes de ocho días o diez días a Gran Canaria o Tenerife, donde las reservas de una o varias plazas cada vez estaban ya completas.

Mayores esperando para reservar sus destinos del Imserso en la puerta de una agencia de viajes valenciana. / Francisco Calabuig

Mientras, en la costa penínsular -gestionado a través de la web de Ávoris, bajo el nombre de Turismo Social-, destinos como Barcelona, Girona o Tarragona también mostraban varias fechas reservadas. No obstante, el gran triunfador del día fueron los viajes rumbo a las costas castellonenses, teniendo dos fechas en febrero ya sin posibilidad de viajar. Lo mismo sucedía para tres momentos de arranque de viaje en el mes de marzo, otra en mayo y dos más en junio, que pese a ser ya momento de temporada alta -y, con ello, cobrarse el suplemento de 100 euros asociados a esos viajes que se hagan en los momentos de más demanda- también han sido ya cerrados. Menos impacto ha habido en los circuitos culturales, donde con la excepción de reservas puntuales a Cádiz o La Rioja -con transporte incluido-, la disponibilidad de trayectos está casi inmaculada.

Los precios

Como suele ser habitual, en esta edición todas las plazas vuelven a ser de habitación doble y en régimen de pensión completa mayoritariamente. Eso sí, si se miran los precios, estos han subido. No en vano, respecto al año pasado, estos han subido en unos pocos euros hasta situar el más barato en los 132,91 euros y el más caro, en los 464,72 (sin contar los suplementos).