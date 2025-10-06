Los mayores valencianos se lanzan desde primera hora a por sus viajes del Imserso

Miles y miles de valencianos se han lanzado a hacer cola en las agencias de viaje desde primera hora de este lunes para reservar sus destinos para la temporada del Imserso 2025-26, un programa público que para los usuarios de la Comunitat Valenciana -igual que para los de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco- ha dado su pistoletazo de salida a las 9 horas de esta mañana. Y es que, como suele ser habitual, la espera para escoger ese lugar en el que pasar las vacaciones -desde enclaves de costa como Málaga o Palma de Mallorca a otros más 'desconocidos' como Ávila- mostraba una mezcla de ansiedad y esperanza por saber si aquellos puntos de la geografía española que se desean seguían disponibles.

Opciones elegidas

A las puertas de una de esas agencias, María Dolores y Carmen miraban -cuando el reloj tocaba esa hora esperada- el papel en el que han apuntado su particular ránking de posibles viajes. Sin embargo, su conversación estaba marcada por el pesimismo. "Mira, nos han dado una hoja con una cantidad de sitios, pero ahora vienes y ya no están la mitad. Han desaparecido", lamentan estas dos jubiladas asiduas de la iniciativa. No es, no obstante, su única decepción. "Antes había como dos veces más de sitios a elegir", señalan con cierta añoranza. "Estos viajecitos cada vez están peor", añaden.

En su caso, la espera no tiene como objetivo hacerse con una de las plazas reservadas para la costa peninsular -las más numerosas, ya que 440.000 de las más de 879.000 plazas disponibles corresponden a este lote, el 1- sino que "nosotras siempre vamos a por lo cultural o alguna vez hemos cogido islas, pero playa no porque la tenemos aquí". En esta ocasión, el destino en el que tienen puestos sus ojos es Ávila y, sino Oviedo. Las dos opciones preferidas y que marcarán cuando se irán de vacaciones. "Si vas a Ávila, al final no te puedes ir en enero o febrero", apuntaban, no sin antes descartar la temporada alta porque "te cuesta 100 euros más, dicen".

Mayores entrando a una agencia de viajes, esta mañana. / Francisco Calabuig

Los suplementos

Y es que ese suplemento por viajar en temporada alta es una de las grandes novedades de esta edición. Pero no la única. Por un lado, también se aplicará otro extra de 100 euros para "las personas realicen más de un viaje durante la temporada y se irá aplicando de manera sucesiva a partir del segundo al reservar". Eso sí, también habrá un beneficio para los pensionistas con menos recursos, que recibirán una tarifa reducida de 50 euros por su plaza, sea cual sea el destino escogido. Todos estos elementos son factores a tener en cuenta en una edición en que, pese a que todas las plazas incluyen habitación doble y un régimen de pensión completa mayoritariamente, muestran unos costes al alza respecto al año pasado, yendo estos desde los 132,91 euros para el viaje más barato a los 464,72 del más caro (sin contar los suplementos).