Ribera avanza en su plan de expansión exterior al comprar otra clínica en Eslovaquia

El grupo sanitario Ribera suma y sigue. La compañía del mundo de la salud avanza en su estrategia de crecer y diversificar su actividad y acaba de incorporar a su red de centros sanitarios una clínica especializada en neumología e inmunoalergología, PneumoAlergoCentrum (PAC), ubicada en Bratislava, capital de Eslovaquia, a través de su filial Pro Diagnostic Group (PDG). Esta clínica cuenta también con un área de evaluación de problemas del sueño y ofrece rehabilitación pulmonar a pacientes con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), covid persistente o asma, entre otros.

PDG es la compañía líder en diagnóstico por imagen en Eslovaquia. Fundada en 2011, destaca por su alta tecnología y por la especialización y formación de su equipo humano. Cuenta con más de 350 profesionales y está formada por seis empresas proveedoras de servicios de radiología y medicina nuclear, que operan a través de más de 20 centros de diagnóstico, cirugía y rehabilitación en Eslovaquia, República Checa y Polonia.

Imagen por resonancia magnética (MRI)

La empresa está especializada en técnicas como la imagen por resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés), la tomografía computada (CT), la ultrasonografía (USG) y rayos X y la tomografía por emisión de positrones (PET/CT). El pasado mes de julio incorporó Medican, un centro quirúrgico especializado en la ciudad eslovaca de Trnava, que cuenta con dos quirófanos, esencialmente dedicados a traumatología y cirugía general. Y en septiembre ratificó la adquisición del grupo sanitario polaco Multi Med, que ha supuesto su entrada en Polonia. Ribera es propietaria del 100% de PDG desde 2022.

La incorporación de PneumoAlergoCentrum (PAC) a Ribera a través de PDG confirma la apuesta del grupo por el crecimiento y la diversificación, en España y en Europa. Desde 2022 el grupo ha cerrado 13 operaciones y la apuesta por Centroeuropa es firme, con cuatro operaciones en los últimos doce meses, incluidos varios centros especializados en Eslovaquia, República Checa y Polonia. En el caso de PneumoAlergoCentrum (PAC), la creciente demanda de atención sanitaria en las áreas de neumología e inmunoalergología se ha visto multiplicada por los efectos negativos para la salud derivados de la covid, que sigue provocando efectos adversos en muchos pacientes, otros virus respiratorios y hábitos como el tabaquismo.

Seguir creciendo en Europa

Además, esta operación favorece las sinergias con otros centros sanitarios de PDG. Muchos diagnósticos en neumología necesitan pruebas de imagen, sobre todo TAC y rayos, que es la especialidad de PDG, lo que facilita la atención integral de los pacientes y la provisión de atención sanitaria de la máxima calidad. El consejero delegado del grupo Ribera, Pablo Gallart, ha confirmado que “la intención de Ribera es seguir creciendo en Europa, y sobre todo en el centro de este continente en particular, donde nos estamos consolidando como un proveedor de atención sanitaria muy especializada y de la máxima calidad, gracias al gran equipo de PDG”.