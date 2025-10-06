Transgourmet Ibérica nombra a Sílvia Otero nueva directora ejecutiva de Operaciones

Transgourmet Ibérica, referente en la distribución a la hostelería y en el supermercado de proximidad, ha nombrado a Sílvia Otero como nueva directora ejecutiva de Operaciones. Con más de 20 años de experiencia en la compañía, Otero aporta una visión estratégica y un profundo conocimiento del sector de la distribución, cualidades que serán claves para afrontar los retos actuales del mercado y la etapa de transformación que vive Transgourmet. Su objetivo es consolidar la posición de la empresa como distribuidor de referencia para la pequeña y mediana hostelería independiente y el supermercado de proximidad y conveniencia.

En su nuevo cargo, Otero liderará el área de ventas de Transgourmet Ibérica, potenciando las dos principales líneas de negocio de la compañía —retail y horeca—. Su misión consistirá en continuar con el desarrollo de la estrategia diseñada e impulsada en los últimos años por la actual Dirección General, basada en potenciar el retail de proximidad y conveniencia, para adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y las nuevas tendencias de mercado. Entre los proyectos a corto plazo, figura la apertura el próximo año del nuevo formato de cash&carry centrado en el servicio a la hostelería, así como el despliegue del nuevo modelo de franquicia de conveniencia SUMA Fresh&Go. Asimismo, contribuirá a la integración de la reciente adquisición de la compañía mallorquina Moyà Saus y al crecimiento del negocio del Retail en Levante a través de Nuditrans, la sociedad creada junto a Nudisco.

La nueva directora de Operaciones asume con gran ilusión este nuevo reto y asegura que su compromiso “es continuar trabajando para impulsar un proyecto de futuro, basado en las personas y en dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes, para seguir creciendo y convertirnos en el mayorista líder y referente de la proximidad, tanto del hostelero como del pequeño supermercado”.

La trayectoria de Sílvia Otero en Transgourmet se inició en noviembre del año 2005 como controller. Posteriormente, ocupó el cargo de directora de Planificación y Control, y más adelante la posición de directora ejecutiva Corporativa, puesto que ocupaba hasta la fecha.

Con este cambio, Transgourmet Ibérica, que en 2025 celebra el centenario de la compañía, reafirma su compromiso con la evolución y desarrollo de su modelo de negocio. La apuesta por profesionales con una clara visión estratégica como Sílvia Otero contribuirá a fortalecer el crecimiento de la compañía en un entorno cada vez más dinámico, exigente y competitivo.