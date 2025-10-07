La aseguradora Zurich anuncia que no acudirá a la opa del BBVA sobre el Sabadell

La aseguradora Zurich Insurance, segundo accionista del Banco Sabadell, ha señalado este martes que no acudirá a la opa lanzada por el BBVA sobre la entidad. "La operación actual no ofrece una propuesta atractiva para los accionistas de la entidad más allá de las perspectivas individuales de la compañía", ha señalado a la agencia Bloomberg un portavoz de la aseguradora

Este movimiento era el esperado porque la aseguradora mantiene un acuerdo en seguros que se podría romper con la compra de BBVA. La entidad ha aumentado su participación desde que se anunció la OPA.

(Habrá ampliación)