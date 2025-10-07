BANCA
La aseguradora Zurich anuncia que no acudirá a la opa del BBVA sobre el Sabadell
La aseguradora es el segundo mayor accionista de la entidad catalana, solo por detrás de Blackrock, que controla cerca del 7%
Celia López
Madrid
La aseguradora Zurich Insurance, segundo accionista del Banco Sabadell, ha señalado este martes que no acudirá a la opa lanzada por el BBVA sobre la entidad. "La operación actual no ofrece una propuesta atractiva para los accionistas de la entidad más allá de las perspectivas individuales de la compañía", ha señalado a la agencia Bloomberg un portavoz de la aseguradora
Este movimiento era el esperado porque la aseguradora mantiene un acuerdo en seguros que se podría romper con la compra de BBVA. La entidad ha aumentado su participación desde que se anunció la OPA.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Inicio de las reservas del Imserso 2025-26: Precios, destinos y todas las novedades
- Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
- El rechazo a Mazón se mantiene y el 82% de encuestados pide su dimisión
- Incendio en una conocida discoteca de València
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Una nueva vida para el palacete del mejor ventrílocuo del mundo
- Arrancan con un contratiempo las esperadas obras en la presa de Algar