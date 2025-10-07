La avalancha de reservas valencianas en el Imserso ya agota plazas en Canarias y los circuitos culturales

Avalancha de reservas en los viajes del Imserso tras la apertura de la segunda jornada del programa en la Comunitat Valenciana. Como avisaron en la tarde de ayer las agencias tras un primer día de la iniciativa que transcurrió a medio gas, la gran afluencia de mayores de la autonomía que se esperaba desde las nueve de la mañana de este martes ha provocado que algunos destinos hayan volado en cuestión de minutos y ya cuelguen los carteles de viaje "completo" o en "lista de espera".

Los destinos más escogidos

Esa es la situación que pasadas las diez de la mañana se podía observar ya en la web de Mundicolor -la del lote 2, que engloba los huecos para viajar a los dos archipiélagos españoles-, una página en el que unos destinos tan perseguidos como los de Canarias -los que incluyen transporte y que elevan el coste hasta los 464 euros por persona más un suplemento de 100 euros si se hace en temporada alta- ya no ofrecían casi ninguna disponibilidad. Sin ir más lejos, en Gran Canaria, las 14 fechas que se habían reservado de abril a junio para los sénior valencianos ya habían desaparecido, mientras que en Tenerife, de los casi 20 momentos para viajar con transporte ya no quedaba ninguno. Más opciones quedaban aún en Fuerteventura o La Palma, eso sí teniendo que pagar el medio de transporte aparte de la reserva.

El otro gran foco de reservas entre los valencianos en este tramo inicial de la segunda jornada ha estado en los circuitos culturales. Sin ir más lejos, la otra página web -la de Turismo Social, que engloba las plazas del lote 1 y 3- mostraba cómo estos viajes de seis días se han agotado ya rumbo a Almería, Ávila, Cádiz, Guadalajara, Huesca, Mallorca, Jaén, La Rioja, León, Lérida, Segovia, Sevilla, Teruel y Toledo, mientras que en Barcelona y Murcia -las dos opciones aún con fechas disponibles- los huecos para viajar también están a la baja.

La costa, cada vez con menos plazas

Y, más allá de Canarias y los enclaves culturales, ¿cómo se están comportando las reservas en la costa peninsular? La realidad es que, siguiendo la tónica que suele ser habitual, muchos destinos ya se han llenado para los meses en los que el calor llega a esos territorios. Por ejemplo, las plazas con transporte incluido a la costa de Girona todavía tienen fechas a disposición de los usuarios valencianos para los meses de noviembre y diciembre, pero no así para marzo o abril. Además, entre aquellos que no escogen el transporte incluido, todavía hay menos oferta disponible ya. Destinos como los de la costa gaditana están totalmente completos y otros como la de Málaga ya solo tienen huecos mínimos para noviembre y diciembre. Un "caos" de reservas que hace que las posibilidades, minuto a minuto, caigan.