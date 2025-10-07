Feria Valencia convierte sus cubiertas en un huerto solar

Feria Valencia ha iniciado las obras para convertir 40.000 metros cuadrados de sus cubiertas en un huerto solar capaz de generar la electricidad equivalente a la que consumen 900 hogares, según ha informado la actual empresa pública en un comunicado, en el que añade que, dentro del mismo proyecto también está la sustitución de 18.000 luminarias por otras más eficientes, con lo que se reducirá un 65% la potencia instalada. Cuando la iniciativa esté finalizada y en marcha, a principios de 2026, Feria Valencia logrará un ahorro del 41% en su factura energética. Y evitará la emisión de 500 toneladas de CO2 al año.

El huerto solar, que se ubicará sobre los pabellones 1, 2, 3 y 4, estará compuesto por un total de 4.600 placas solares de última generación que ocuparán una superficie neta de 12.000 metros cuadrados, el equivalente a dos veces el campo de Mestalla. Esta instalación tendrá una potencia de 2.450 kilovatios y permitirá ahorrar 4 millones de kilovatios al año. La actuación no afectará al pabellón número 6, inspirado por el despacho del arquitecto s en los años sesenta del siglo pasado y que contemplaba inicialmente convertir las cubiertas del mismo en una zona verde.

Final de año

Está previsto que las obras de instalación acaben a final de este año. La inversión total aprobada es de 2,8 millones de euros y la adjudicataria de las obras es la UTE Ferrovial Energía- Iberdrola Clientes Además, hay otro coste asociado: El proyecto de ingeniería previo ha sido elaborado por Letter Ingenieros y que ha tenido un coste de 131.000 euros.

Recreación de las cubiertas de los nuevos pabellones con las placas solares / Levante-EMV

Todas estas inversiones están subvencionadas por la Unión Europea con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Financiado por la Unión Europea, Next GenerationEU.

Rehabilitación

Esta iniciativa se inscribe en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), que persigue la rehabilitación sostenible del parque edificado público, con una visión integral y para todo tipo de edificios de titularidad y uso público. El objetivo "es lograr un ahorro energético medio superior al 30% en el indicador global de consumo de energía primaria no renovable".

Además, esta actuación forma parte de la estrategia de sostenibilidad ESG de Feria Valencia, "que busca generar un impacto positivo en el entorno y en la sociedad, integrando criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, en cada decisión y en cada actuación", según el citado comunicado.

Valoración

El director general de Feria Valencia, Mariano Clemente, subraya que se trata de una “inversión estratégica para el futuro de la institución”. Indica que la sostenibilidad es un eje central en la gestión actual y “Feria Valencia va a implicarse con la máxima intensidad en todas aquellas iniciativas que conjuguen actividad económica con compromiso social y medioambiental”.