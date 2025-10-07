Hipoteca inversa: vivir en tu casa y cobrar una mensualidad para siempre

Nos hacemos mayores. El paso del tiempo es inexorable y afortunadamente, cada vez alcanzamos edades más elevadas. Los avances médicos, una mejor alimentación y una socialización más intensa han hecho que la esperanza de vida de un país como España se sitúe en los 84 años, la más alta de la Unión Europea.

Con estos datos y una edad de jubilación situada entre los 65 y 67 años, el margen para disfrutar de la vida después de la etapa laboral puede ser bien amplia. Pero eso sí, gozar de un bienestar cuando se aproxima la edad de retirarse también depende de la situación económica en la que se encuentre uno.

Precisamente pensando en esta etapa de la vida, Santader y MAPFRE han creado su hipoteca inversa, un producto financiero enfocado a complementar los ingresos de la jubilación mediante un préstamo que se concede estimando la esperanza de vida y que se ingresa en la cuenta del cliente en forma de una mensualidad fija.

El contratante no devuelve nada en vida y, tras su fallecimiento, son los herederos quienes se encargan de devolver el préstamo consumido y sus intereses.

Para analizar los pros y los contras de la hipoteca inversa, un grupo conformado por tres expertos y una contratante mantuvieron un coloquio en el que también se han desgranado los detalles de este producto. Trinidad Martín-Orozco, responsable de Santander MAPFRE Hipoteca Inversa; Juan Ángel Lafuente, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Jaume I de Castelló; el notario José Manuel Rodrigo y Amparo Alonso, hija de unos clientes de la hipoteca inversa intercambiaron conocimientos y experiencia sobre este instrumento financiero.

Calidad de vida emocional

Si la estabilidad es un estado importante en cualquier momento de la vida, aún lo es más cuanto mayor es la edad. Y en este sentido la hipoteca inversa juega un papel fundamental.

«El cliente matiene la total propiedad de la casa, ocurre igual que en una hipoteca convencional», indicó Trinidad Martín-Orozco. «A las personas mayores les preocupa seguir viviendo en su domicilio de siempre y es un aspecto que les da calidad de vida emocional», destacó la responsable de Santander MAPFRE Hipoteca Inversa. Pero esta no es la única ventaja que presenta este producto.

«La característica fundamental es que no hay que devolverlo en vida, el cliente lo contrata y se olvida, serán los herederos quienes recibirán en su momento la casa y la deuda», precisó para añadir a continuación otra de las ventajas de esta hipoteca: «no tributa en la renta porque es un crédito, así que estos pagos no deben declararse en el IRPF».

Pero ¿hay riesgo de que el banco se quede el piso? «No hay nada más lejos de nuestro interés que quedarnos con la vivienda -aclaró Martín-Orozco- de hecho el producto está pensado para que sobre dinero entre el importe de la deuda y el precio de mercado. Se tasa de forma muy conservadora porque nos encontramos en un momento de alza de precios y debemos pensar a medio plazo».

Esto se refiere a que una vez el cliente ha fallecido, los herederos tienen la opción, si así lo deciden, de vender la vivienda para hacer frente a los pagos pendientes. Una ventaja añadida en la hipoteca inversa de Santander MAPFRE es que durante un plazo de nueves meses tras la muerte de los titulares del contrato, el producto no devenga intereses.

Para Amparo Alonso, hija de clientes de la hipoteca inversa, contratar este producto le ha proporcionado tranquilidad y «felicidad». Sus padres, ya octogenarios, empezaron a necesitar más cuidados y atención. «Mi hermana y yo trabajamos y aunque hace años vendimos un chalet familiar, los ahorros iban agotándose así que decidimos adelantarnos a la situación. Mis padres merecían vivir tranquilos y cuidados después de haber trabajado toda su vida y mucho mejor si lo hacían en su casa», contó.

«Es como una hipoteca normal, cuando devuelves el dinero y los intereses, la casa es tuya. La gente tiene que saber que el banco no se va a quedar con el piso», resaltó Amparo. Toda la información relativa a la hipoteca inversa se la proporcionaron los especialistas de Santander MAPFRE: «Me informaron y me asesoraron. Yo tengo una cultura financiera media y me resolvieron todas las dudas de una forma excelente. Me expusieron los pros y los contras y lo que iba a pasar teniendo en cuenta las edades de mis padres. Estoy contentísima».

Monetizar la vivienda

Convertir en liquidez la vivienda en propiedad es otra de las claves de la hipoteca inversa. Para Juan Ángel Lafuente, catedrático de Economía Financiera, este producto es «una gran noticia para la población española porque, para aquellos que no han podido ahorrar más allá de su vivienda, esta se convierte en una especie de fondo de pensiones, o para las personas que no tienen liquidez, es una forma de conseguirla». En una sociedad en la que la cultura de la propiedad está tan arraigada «la hipoteca inversa convierte los activos inmobiliarios en líquidos sin tener que dejar tu casa y además te proporciona una renta que siempre elimina inquietudes».

Lo cierto es que existen otras formas de monetizar la vivienda pero «lo que marca la diferencia es mantener la propiedad», señaló Lafuente. Tanto en la nuda propiedad (vender la casa pero manteniendo el usufructo) como en la vivienda inversa (vender el piso a un inversor convirtiéndose en un inquilino vitalicio) la propiedad del inmueble se pierde.

Una cuestión que puede preocupar es que exista conflicto entre los herederos sobre cómo proceder, pero «hay que tener claro que el patrimonio de cada uno es de cada uno, otra cosa es el compromiso con los hijos. Cada vez la gente tiene más claro que no hay que vivir mal para que los hijos vivan bien», sentenció Lafuente, porque además «si hay conflicto entre los herederos es porque cada uno mira sus intereses y los problemas saldrían por cualquier otra razón que no fuera la hipoteca inversa», añadió Amparo.

Información clara

Durante el proceso de contratación de la hipoteca inversa proporcionar toda la información al cliente es imprescindible. «Es un público que en general, demanda mucha información y quiere tener claro que se está haciendo», reflexionó Trinidad Martín-Orozco, «en Santander MAPFRE tenemos una red de especialistas que asesoran y acompañan al cliente en todo el proceso. Incluso se desplazan al domicilio si es necesario para atender a titulares y herederos» y una vez se deciden, se recurre a un proceso establecido por ley en el que se acude a un asesor independiente que se asegura de que los clientes conocen el producto y es adecuado para ellos.

Incluso se celebra un acto previo a la contatación con la presencia de notario y clientes. «Este encuentro no es obligatorio por ley pero queremos que haya una trasnparencia total», recalcó la responsable de Santander MAPFRE Hipoteca Inversa.

En este sentido el notario José Manuel Rodrigo corroboró que gracias a este procedimiento informativo «los clientes llegan con un gran conocimiento del producto», aún así quieren confirmar algunos datos porque afecta al futuro de su hogar y de sus herederos».

Las consultas más comunes hacen referencia a las rentas que van a percibir, qué ocurrirá cuando falten y cuáles son las consecuencias si los herederos no pueden pagar lo que queda pendiente. En este último supuesto, lo habitual es que la entidad bancaria ejecute el derecho hipotecario, es decir, que se quede con la propiedad hipotecada para cobrar la deuda adeudada.

«A quienes nos consultan les reforzamos la idea de que hay que tener una previsión y conocer el precio de los intereses pero también les insistimos en que hay flexibilidad: se puede vender el piso en vida y cancelar la deuda. Es un producto reversible», explicó Rodrigo, dato refrendado por Trinidad Martín-Orozco: «necesitamos no atarnos a un producto de por vida».

La hipoteca inversa es un producto al que todos auguraron «un gran futuro», sólo hace falta que la gente lo conozca y se decidan sin miedo porque «mejora la calidad de vida».