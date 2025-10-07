REDIT Summit 2025 abordará la geopolítica industrial como factor de competitividad

El próximo 16 de octubre, la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, REDIT, celebrará la quinta edición de su congreso anual REDIT Summit, en el que volverá a reunir a expertos y directivos del ámbito industrial y tecnológico para abordar desafíos y estrategias de futuro y visibilizar el trabajo que están haciendo las empresas en el ámbito de la I+D+i. Este año, el evento se centrará en la geopolítica como marco de oportunidad para la mejora de la competitividad industrial.

En esta nueva edición, que contará con la financiación del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i), participarán ponentes de reconocido prestigio como el profesor asociado del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), José María Pardo de Santayana, que hablará sobre la competitividad como oportunidad geopolítica o el responsable de la Oficina de Ciencia de Navegación y coordinador del Sistema de Posicionamiento, Navegación y Cronometraje Lunar de la Agencia Espacial Europea (ESA), Javier Ventura–Traveset, que enfocará su ponencia en la importancia de la transferencia tecnológica y explicará algunos casos de éxitos desarrollados en la agencia.

Como suele ser habitual en todos los congresos, una parte central se dedicará a hablar de oportunidades para la reindustrialización de la mano de directivos de empresas que han desarrollado proyectos de I+D+i con los centros tecnológicos. En el primer bloque participarán, por parte de AIDIMME, Francisco J. Vea Folch, director de Innovación y Nuevas Tecnologías de Simetría Grupo; por AIJU, Luca Giamberduca, director de ventas de PhotonicSENS, por AIMPLAS, José Campo García, responsable de Calidad de Plásticos Ferrando, por AINIA, Érica Biel, directora de Innovación y Calidad en Sanifruit; por AITEX, Ramón Espí, CEO de Rapife y, por parte de IBV, Gerardo Roger, CEO de Epigram Technologies.

En el segundo bloque tendrán participación, de la mano de INESCOP, Matías Cobo, de la División de Químicos para el Cuero en Cromogenia-Units; por parte de ITC, Raúl Graña, CEO de CERMER, por ITE, Víctor Sanchis, CEO de V2C, por ITENE, Vicente Fayos, COO de Picda y por ITI Sylvia Andrés, del Palacio de Congresos. Todos ellos contarán proyectos de I+D+i revolucionarios que han visto la luz gracias a la colaboración con estos centros tecnológicos y, en muchas ocasiones, gracias a la financiación pública.

Además, también se hablará de los avances de REDIT Ventures, vehículo de inversión de la Red, que se creó en 2022 para transformar los resultados más disruptivos de la investigación de los institutos tecnológicos en proyectos empresariales con alto potencial de crecimiento. En sus dos años y medio de vida, REDIT Ventures ha aprobado ocho inversiones que ofrecen soluciones de alta tecnología en sectores como el aeroespacial, la movilidad, la salud o la construcción y que se prevé que traccionarán inversión privada adicional por valor de 14 millones y que generarán más de 120 puestos de trabajo de alto valor añadido a medida que se consoliden.

El evento se cerrará con dos ponencias que tratarán sobre la gestión del talento en los ecosistemas de innovación y sobre la relación entre la innovación y el crecimiento económico. En esta última, el escritor José Soto-Chica abordará, desde una perspectiva histórica, la importancia de la innovación como factor diferencial de las principales civilizaciones y cómo ésta debe ser premisa fundamental del desarrollo socioeconómico futuro de cualquier sociedad.

Las anteriores cuatro ediciones reunieron a unas 1.500 y se espera en esta edición más de 400 asistentes en un evento que se ha consolidado como la mayor cita de la I+D+I en la Comunitat Valenciana.

Programa completo e inscripción.