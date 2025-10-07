S2Grupo creará un centro de ciberseguridad espacial

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha firmado junto a José Rosell, CEO de S2Grupo, un acuerdo de intenciones para la creación del Polo de Ciberseguridad Industrial de la Comunitat Valenciana y el desarrollo del proyecto Cicerón, orientado a reforzar la protección de infraestructuras críticas y la resiliencia digital en sectores estratégicos.

Rosell ha destacado que "este proyecto tiene una visión internacional y refuerza el compromiso de la Comunitat Valenciana por consolidarse como referente europeo en ciberseguridad industrial. Desde la colaboración público-privada, el polo actuará como tractor para todos los sectores e industrias, tanto tradicionales como emergentes, promoviendo el talento digital, la inversión en I+D+i y la generación de empleo de alto valor añadido, con el objetivo de avanzar hacia una verdadera soberanía digital. Vivimos en un contexto en el que la seguridad digital se ha convertido en uno de los principales activos intangibles y un factor esencial de competitividad y crecimiento.”

Proyecto estratégico

El Polo de Ciberseguridad Industrial tendrá como núcleo un Centro de Excelencia en Ciberseguridad Industrial, con sede en Valencia, que permitirá simular entornos IT+OT, desarrollar gemelos digitales y validar soluciones para la protección de infraestructuras críticas en sectores como la energía, el transporte, la salud, el ciclo integral del agua, la defensa o las Smart Cities, según un comunicado de la compañía.

Mazón, en el centro, y a su izquierda, Rosell / Levante-EMV

Dentro del Polo, el proyecto Cicerón desarrollará un laboratorio de ciberseguridad espacial para proteger la cadena de suministro de la industria satelital, monitorizar amenazas, garantizar el cumplimiento normativo y desarrollar nuevas iniciativas tecnológicas. El proyecto tiene un presupuesto estimado de 11,2 millones de euros. Cicerón contempla además el desarrollo de tecnologías avanzadas para lanzaderas, satélites y operaciones en órbita, proyectando a la Comunitat Valenciana como un referente europeo en soberanía y resiliencia aeroespacial.

Durante la visita a la sede de S2Grupo, Mazón ha asegurado que la Comunitat Valenciana “va a convertirse en un referente de ciberseguridad industrial”, y ha destacado el papel de la compañía en el impulso de un centro de operaciones de ciberseguridad espacial que “posicionará a nuestro territorio a la vanguardia en este campo y en la innovación digital”.

En 2024, el CSIRT-CV procesó 36.400 alertas, que derivaron en 3.512 incidentes, un 96% más que el año anterior. A nivel nacional, el INCIBE gestionó más de 97.000 incidentes en ese mismo año. En este contexto, S2GRUPO ha gestionado en 2025 un total de 86 incidentes mediante el despliegue de sus Grupos de Intervención Rápida (GIR) en la Comunitat Valenciana, respondiendo a ciberataques que afectaron a sectores industriales y de servicios esenciales.