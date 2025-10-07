Vicente Lafuente esboza su 'programa' para presidir la CEV

En el que puede ser su último discurso como presidente de la patronal del metal Femeval, Vicente Lafuente no ha mencionado hoy en ningún momento que es el candidato a suceder en las elecciones del 6 de noviembre a Salvador Navarro como líder de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), pero en su intervención durante la entrega de los premios Femeval expuso en alguna medida lo que podría ser su 'programa' con menciones claras al diálogo social, mano tendida a los políticos y bastante detalle sobre las lecciones aprendidas de la dana. Al acto asistieron miembros del Consell -Marian Cano, Francisco José Gan Pampols y Vicente Martínez Mus-, pero no acudió Navarro, en contra de lo que suele ser habitual, por hallarse en Madrid en la recepción de un galardón a la CEV por su papel en la dana.

Una primera idea que transmitió Lafuente, acto seguido de afirmar que en Femeval "prevalece la lealtad institucional frente a la polarización política", fue que "reivindicamos que se nos deje hacer y ser empresas. No podemos permitir que se nos precarice con respuestas lentas, exceso de burocracia o sin dotaciones presupuestarias acordes a nuestras necesidades. Hace falta pragmatismo y no dogmatismo”.

Vicente Lafuente en la entrega del los XXIII premios Femeval / Fernando Bustamante

Diálogo

El líder del metal ha expresado su rechazo claro a que "se tomen decisiones al margen del diálogo social. Un diálogo social que tiene tres vertientes: la mesa de diálogo social de la Comunitat Valenciana; la del Estado, que se ha roto; y otra que debe evolucionar hacia un modelo bipartito, que favorezca un mayor acercamiento de los agentes sociales para alcanzar acuerdos beneficiosos para las personas trabajadoras y las empresas, más allá de las mesas negociadoras y sin la necesaria intervención de la Administración". “El partidismo político no puede estar nunca por encima de la ciudadanía. Lo normal es que el diálogo social nazca de la sociedad, y que esta marque los tiempos de la política”, ha concluido al respecto.

A continuación, ha afirmado que "hace falta pragmatismo y no dogmatismo. Por lo tanto, aspectos como medidas unilaterales en relaciones laborales a golpe de decretos de urgencia, cargas fiscales nuevas sobre empresas o el incremento exponencial del absentismo", comprometen seriamente la productividad.

Dana

El presidente de Femeval también ha señalado que de la dana y sus consecuencias “hemos aprendido lecciones esenciales como la importancia de no esperar a que alguien venga a resolver nuestros problemas. Hay que ir un paso por delante y ser parte de la solución desde la unidad, la coordinación y la profesionalidad”. Entre esas lecciones, ha citado la necesidad del despliegue integral de protocolos de emergencia, corresponsabilidad social, atención a colectivos vulnerables, inversión en sistemas de protección, simplificación administrativa, colaboración público-privada como vía indiscutible para dar respuestas ágiles y certeras, así como exigir, discriminar y facilitar la actuación de profesionales cualificados.

Centro del Talento

Lafuente ha puesto el acento en la necesidad urgente de atraer y formar profesionales y ha cifrado en 22.500 las vacantes actuales en el sector metal en la Comunitat. Asimismo, ha afirmado que, en cinco años, se necesitarán 35.000 nuevos profesionales. Como respuesta, ha anunciado la creación de un Centro para el Desarrollo del Talento en Picanya, que Femeval presentará el 3 de noviembre. Según Lafuente, este espacio de 5.000 m² “será un semillero de conocimiento, cooperación y empleabilidad. Un proyecto singular que, además de formar perfiles altamente demandados, contribuirá a dinamizar una de las zonas más afectadas por la dana y a acelerar la reconstrucción”.

Galardonados

Los galardones de este año se han otorgado a Iberdrola y Nedgia (Colaboración Estratégica); Mecanizados Fransal (Pequeña Empresa Excelente); Mesbook (Transformación Digital); VRP Electric (Sostenibilidad); NTGAS (Innovación); Analog Devices (Talento); y Celestica Valencia (Excelencia Empresarial).