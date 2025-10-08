La cúpula de Ford decide en Almussafes el futuro coche de la planta

Día clave en el futuro de Ford Almussafes. Tras semanas y semanas de conversaciones -ejercidas en la estricta privacidad en la que se gestan las grandes decisiones- entre la compañía y los representantes de la plantilla en la factoría valenciana, este miércoles está previsto que la planta acoja una cita que se prevé trascendental. No solo para saber el futuro de la fábrica a partir de 2027, sino especialmente para conocer todos los detalles productivos del vehículo prometido por la marca para el enclave industrial de la Ribera. En concreto, según pudo saber este diario, hoy se dará una reunión entre el vicepresidente de Operaciones Industriales en Europa de Ford, Kieran Cahill, y los trabajadores con la expectativa de desvelar los entresijos de ese futuro coche en el foco del encuentro.

Y es que las fechas encajan como un guante en los últimos plazos que se barajaban internamente. Sin ir más lejos, el presidente del comité de empresa y líder ugetista de la planta, Carlos Faubel, señalaba a finales de agosto a Levante-EMV que sería este mes de octubre cuando todo debería quedar claro. De ahí que esta fecha -y la presencia de un hombre fuerte como Cahill en el encuentro- haya elevado las expectativas para un encuentro que puede poner fin a meses y meses de especulaciones.

Porque desde que en mayo del año pasado Ford anunciara que se decantaba por un coche multienergía y global -que se vendería en todo el mundo- del que se fabricarían 300.000 unidades anuales, los vaivenes han sido constantes. Primero, porque esa fabricación estimada sufrió una reducción considerable antes de verano, cuando desde la firma -según alertaron varios proveedores- se explicó a la industria auxiliar que esa producción estimada se quedaría en los 209.000 coches. Un volumen problemático si lo que se desea es tener suficiente carga de trabajo para una plantilla que a día de hoy tiene a casi 1.000 de sus más de 4.100 trabajadores englobados en un ERTE RED vigente hasta 2027 por, justamente, no poder ofrecerles suficiente fabricación diaria.

Coches en producción en Ford Almussafes. / Miguel Angel Montesinos

El coche

El segundo factor por detallarse es, curiosamente, qué tipo de modelo se hará en Almussafes. Porque aunque el código de modelo CX-735 -que se ha vinculado al nombre de Bronco- es el que ha venido saliendo a la palestra, desde la marca no se ha confirmado nada oficialmente. Esto ha hecho que todo tipo de informaciones se hayan venido vertiendo sobre ese futuro, entre ellas la que el lunes apuntaba la Tribuna de la Automoción que, citando fuentes del sector, señalaba que podrían llegar en 2027 dos coches a Almussafes con diferentes ensamblajes. Una vía que fuentes conocedoras de la situación de la factoría y del sector decían desconocer cualquier cosa al respecto, mientras que desde la marca rechazaban valorar y las tildaban de "especulaciones".

Sobre este asunto, hay que recordar también que en las últimas semanas había ganado peso la idea de que la nueva plataforma universal para poder fabricar vehículos eléctricos baratos, que arrancará en EE UU en 2027, pudiera acabar llegando aquí. Una vía que, al menos a corto plazo, parece alejarse después de que el ministro de Industria, Jordi Hereu, no vinculara a Ford Almussafes con el PERTE VEC IV, que se va a poner en marcha en las próximas semanas para beneficiar a la cadena de valor de ese coche a batería.

La fecha de salida

Por último, de darse a conocer esta semana la apuesta definitiva sería un paso clave también para poder saber con exactitud cuándo llegaría ese coche a las líneas de producción. No en vano, teniendo en cuenta que puede tardarse unos dos años en tener todo listo para producir un nuevo coche en la factoría, los plazos apuntarían ahora al segundo semestre de 2027. Una fecha que, de confirmarse, entraría dentro de los márgenes. Eso sí, de forma más justa de lo inicialmente esperado.