Imserso: Todos los destinos aún con plazas disponibles para los valencianos
Con la excepción de una Canarias que se ha quedado prácticamente sin huecos, muchos enclaves de España todavía ofrecen trayectos este miércoles para los usuarios de la Comunitat
Tras las dos primeras jornadas del Imserso 2025-26, muchos destinos a los que podían acudir los mayores valencianos ya cuelgan el cartel de "completo" o "en lista de espera". Sin embargo, en muchos otros, la posibilidad de encontrar un viaje sigue siendo una realidad, algo de lo que se podrán aprovechar todos aquellos que hoy -ya sin las restricciones de los primeros días impuestas por el programa- quieran elegir un nuevo trayecto. Destinos, con o sin transporte incluido, que van desde la costa peninsular a las islas, pasando por enclaves rurales cuyas opciones siguen abiertas. Sin embargo, ¿qué destinos y, sobre todo, en qué meses siguen teniendo opción los valencianos para reservar?
Con transporte
Cogiendo como máxima que el transporte esté incluido en el precio, la nómina de puntos a los que viajar desde la provincia de Valencia sigue siendo muy numerosa. Tanto, que el único destino que está ya completamente agotado es Canarias. En el caso de que la elección preferida no esté en este archipiélago, las alternativas son numerosas:
Costa (web de Turismo Social):
- Alicante: Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo
- Almería: Octubre, Noviembre, Febrero, Marzo, Abril y Mayo
- Barcelona: Octubre, Noviembre, Mayo y Junio
- Castelló: Octubre, Noviembre, Febrero, Marzo, Abril y Mayo
- Girona: Noviembre y Diciembre
- Murcia: Octubre, Noviembre , Marzo, Abril y Mayo
- Tarragona: Abril y Mayo
Circuitos culturales (web de Turismo Social):
- Almería: Febrero
- Ávila: Noviembre
- Barcelona: Marzo
- Jaén: Noviembre y Enero
- Murcia: Octubre
- Teruel: Diciembre
- Toledo: Octubre
Naturaleza (web de Turismo Social):
- Almería: Noviembre y Febrero
- Girona: Diciembre y Enero
- Granada: Marzo
- Guadalajara: Diciembre
- Huesca: Octubre y Diciembre
- Jaén: Octubre y Diciembre
- Lérida: Diciembre
- Madrid: Enero
- Soria: Diciembre
- Tarragona: Enero y Febrero
Baleares (web de Mundicolor):
- Ibiza: Octubre y Abril
- Mallorca: Octubre, Noviembre, Febrero, Marzo y Mayo
- Menorca: Marzo
Sin transporte
Por otro lado, si esos viajes se hacen sin incluir el transporte -algo que rebaja el coste de unos trayectos que en esta ocasión se han elevado, como mínimo, nueve euros-, la lista se amplía en la costa y también en las capitales de provincia, enclaves que en su mayoría siguen teniendo plazas disponibles.
Costa (web de Turismo Social):
- Alicante: Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Marzo y Abril
- Almería: Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo
- Barcelona: Octubre, Noviembre, Abril y Mayo
- Cádiz: Octubre
- Castellón: Octubre, Noviembre y Diciembre
- Girona: Octubre, Noviembre y Febrero
- Málaga: Noviembre, Diciembre y Enero
- Murcia: Octubre y Noviembre
- Tarragona: Octubre, Noviembre, Abril y Junio
Capitales de provincia (web de Turismo Social):
- Albacete: Enero
- Alicante: Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero
- Almería: Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero
- Burgos: Diciembre
- Cáceres: Enero
- Cantabria: Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero
- Castellón: Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo
- Ciudad Real: Febrero
- Córdoba: Junio
- A Coruña: Octubre y Noviembre
- Cuenca: Enero
- Guadalajara: Enero
- Huesca: Enero
- Mallorca: Enero
- Jaén: Enero
- León: Enero
- Lérida: Enero
- Lugo: Octubre y Noviembre
- Murcia: Noviembre y Enero
- Navarra: Diciembre
- Ourense: Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero
- Oviedo: Diciembre
- Pontevedra: Enero
- Salamanca: Enero
- Tenerife: Abril
- Sevilla: Enero
- Soria: Enero
- Tarragona: Mayo y Junio
- Teruel: Diciembre
- Zamora: Octubre, Noviembre y Enero
- Zaragoza: Octubre y Enero
Canarias y Baleares (web de Mundicolor)
- Fuerteventura: Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio
- Tenerife: Noviembre y Enero
- Gran Canaria: Noviembre
- Ibiza: Febrero
- Mallorca: Octubre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo
- Menorca: Noviembre, Febrero, Marzo, Abril y Mayo
