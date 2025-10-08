Imserso: Todos los destinos aún con plazas disponibles para los valencianos

Tras las dos primeras jornadas del Imserso 2025-26, muchos destinos a los que podían acudir los mayores valencianos ya cuelgan el cartel de "completo" o "en lista de espera". Sin embargo, en muchos otros, la posibilidad de encontrar un viaje sigue siendo una realidad, algo de lo que se podrán aprovechar todos aquellos que hoy -ya sin las restricciones de los primeros días impuestas por el programa- quieran elegir un nuevo trayecto. Destinos, con o sin transporte incluido, que van desde la costa peninsular a las islas, pasando por enclaves rurales cuyas opciones siguen abiertas. Sin embargo, ¿qué destinos y, sobre todo, en qué meses siguen teniendo opción los valencianos para reservar?

Con transporte

Cogiendo como máxima que el transporte esté incluido en el precio, la nómina de puntos a los que viajar desde la provincia de Valencia sigue siendo muy numerosa. Tanto, que el único destino que está ya completamente agotado es Canarias. En el caso de que la elección preferida no esté en este archipiélago, las alternativas son numerosas:

Costa (web de Turismo Social ):

Alicante : Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo

: Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo Almería : Octubre, Noviembre, Febrero, Marzo, Abril y Mayo

: Octubre, Noviembre, Febrero, Marzo, Abril y Mayo Barcelona : Octubre, Noviembre, Mayo y Junio

: Octubre, Noviembre, Mayo y Junio Castelló : Octubre, Noviembre, Febrero, Marzo, Abril y Mayo

: Octubre, Noviembre, Febrero, Marzo, Abril y Mayo Girona : Noviembre y Diciembre

: Noviembre y Diciembre Murcia : Octubre, Noviembre , Marzo, Abril y Mayo

: Octubre, Noviembre , Marzo, Abril y Mayo Tarragona: Abril y Mayo

Circuitos culturales (web de Turismo Social):

Almería : Febrero

: Febrero Ávila : Noviembre

: Noviembre Barcelona : Marzo

: Marzo Jaén : Noviembre y Enero

: Noviembre y Enero Murcia : Octubre

: Octubre Teruel : Diciembre

: Diciembre Toledo: Octubre

Naturaleza (web de Turismo Social) :

Almería : Noviembre y Febrero

: Noviembre y Febrero Girona : Diciembre y Enero

: Diciembre y Enero Granada : Marzo

: Marzo Guadalajara : Diciembre

: Diciembre Huesca : Octubre y Diciembre

: Octubre y Diciembre Jaén : Octubre y Diciembre

: Octubre y Diciembre Lérida : Diciembre

: Diciembre Madrid : Enero

: Enero Soria : Diciembre

: Diciembre Tarragona: Enero y Febrero

Baleares (web de Mundicolor ):

Ibiza : Octubre y Abril

: Octubre y Abril Mallorca : Octubre, Noviembre, Febrero, Marzo y Mayo

: Octubre, Noviembre, Febrero, Marzo y Mayo Menorca: Marzo

Sin transporte

Por otro lado, si esos viajes se hacen sin incluir el transporte -algo que rebaja el coste de unos trayectos que en esta ocasión se han elevado, como mínimo, nueve euros-, la lista se amplía en la costa y también en las capitales de provincia, enclaves que en su mayoría siguen teniendo plazas disponibles.

Costa (web de Turismo Social) :

Alicante : Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Marzo y Abril

: Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Marzo y Abril Almería : Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo

: Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo Barcelona : Octubre, Noviembre, Abril y Mayo

: Octubre, Noviembre, Abril y Mayo Cádiz : Octubre

: Octubre Castellón : Octubre, Noviembre y Diciembre

: Octubre, Noviembre y Diciembre Girona : Octubre, Noviembre y Febrero

: Octubre, Noviembre y Febrero Málaga : Noviembre, Diciembre y Enero

: Noviembre, Diciembre y Enero Murcia : Octubre y Noviembre

: Octubre y Noviembre Tarragona: Octubre, Noviembre, Abril y Junio

Capitales de provincia (web de Turismo Social):

Albacete : Enero

: Enero Alicante : Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero

: Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero Almería : Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero

: Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero Burgos : Diciembre

: Diciembre Cáceres : Enero

: Enero Cantabria : Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero

: Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero Castellón : Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo

: Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo Ciudad Real : Febrero

: Febrero Córdoba : Junio

: Junio A Coruñ a: Octubre y Noviembre

a: Octubre y Noviembre Cuenca : Enero

: Enero Guadalajara : Enero

: Enero Huesca : Enero

: Enero Mallorca : Enero

: Enero Jaén : Enero

: Enero León : Enero

: Enero Lérida : Enero

: Enero Lugo : Octubre y Noviembre

: Octubre y Noviembre Murcia : Noviembre y Enero

: Noviembre y Enero Navarra : Diciembre

: Diciembre Ourense : Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero

: Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero Oviedo : Diciembre

: Diciembre Pontevedra : Enero

: Enero Salamanca : Enero

: Enero Tenerife : Abril

: Abril Sevilla : Enero

: Enero Soria : Enero

: Enero Tarragona : Mayo y Junio

: Mayo y Junio Teruel : Diciembre

: Diciembre Zamora : Octubre, Noviembre y Enero

: Octubre, Noviembre y Enero Zaragoza: Octubre y Enero

Canarias y Baleares (web de Mundicolor)