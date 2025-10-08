Florentino Pérez, el presidente español más longevo

El pasado mayo, Warren Buffett, presidente y CEO de Berkshire Hathaway (BH), el conglomerado empresarial y financiero más importante del mundo con un billón de euros de capitalización, anunció que abandonaría todos sus cargos ejecutivos a finales de este año. De 94 años de edad y 60 años de presidente, nadie puede discutirle su posición como el inversor más seguido del planeta. Buffett tiene el 15% del capital del hólding. ¿Importa la edad y el tiempo en el cargo? Para los accionistas, importa el valor. Y cuando Buffett anunció su retirada, las acciones cayeron.

Si exceptuamos el caso del fundador de la acerera india Mittal, que compró Arcelor, quien más tiempo lleva liderando una empresa de Ibex 35 es el presidente de ACS y del Real Madrid. Si tenemos en cuenta su inicio en 1983 con la compra de Construcciones Padrós, Pérez lleva 42 años presidiendo una empresa en España, aunque oficialmente ACS no se creó hasta 1997, como suma de distintas compañías. Pérez conserva un 13,54% del capital de la constructora.

Junto a Pérez, solo Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, inauguró su cargo el siglo pasado. Oliu, miembro de las familias que controlaban el banco en sus orígenes, lideró su lanzamiento a bolsa y, hoy, es la pared contra la opa lanzada por el BBVA, que considera destinada al fracaso: "No logrará más del 30% del capital", manifiesta. En el otro lado, Carlos Torres, presidente del banco vasco desde 2018, piensa que obtendrá fácilmente más del 50% del capital de Sabadell.

Las sociedades de origen familiar y aquellas donde un apellido mantiene un porcentaje relevante de las acciones son proclives a la longevidad de sus presidentes, sean o no ejecutivos. Ocurre con Ferrovial, Acciona, Puig, Solaria e incluso Santander, donde la hija sustituyó al padre, Emilio Botín, tras morir este. En la farmacéutica Rovi, el fallecimiento del padre significó el relevo inmediato a su hijo, Juan López-Belmonte Encina. Fue en vida que Amancio Ortega decidió que su hija Marta sustituiría a Pablo Isla como presidente de Inditex.

Más allá de las empresas familiares hay casos, entre aquellas controladas por los grandes fondos de inversión, con presidentes longevos. Son los casos de Iberdrola (Ignacio Galán) y Repsol (Antonio Brufau), decanos de las energéticas españolas. Entre las empresas con participación estatal destaca la presidencia de Antoni Llardén en Enagás -el 5% está en manos del Estado- desde 2007 y que ha superado gobiernos de distinto signo. Un caso especial es la intervención del Gobierno en el nombramiento de Marc Murtra como presidente de Telefónica en 2025 después de haber sido presidente de Indra desde 2021. El Estado tiene un 10% de la operadora y un 28% de la empresa de tecnología y defensa.

Entre el año pasado y este también hay que destacar el nombramiento de presidentes no ejecutivos con un largo historial en la empresa española. Desde Óscar Fanjul (presidió Repsol desde 1987 a 1996) hasta Tomás Muniesa, histórico del grupo Caixa, que preside CaixaBank, controlado por Fundación Caixa. María Dolores Dancausa pasó de ser CEO de Bankinter a su presidenta y José Sevilla, exconsejero delegado de Bankia antes de ser comprado por CaixaBank, fue nombrado presidente de Unicaja. Un histórico financiero, Luis Isasi, asumió la presidencia de Logista. En otro extremo: Grifols. En medio de su crisis de gobernanza, Anne-Catherine Benner, exministra del Gobierno finlandés, es la tercera persona que ocupa la presidencia no ejecutiva en tres años.