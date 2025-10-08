La burocracia mantiene bloqueados un año parques solares con un coste de 350 millones

La burocracia mantiene bloqueados hasta un año parques fotovoltaicos terminados y listos para producir energía en la Comunitat Valenciana, según han confirmado a Levante-EMV tres promotores. Los trámites con la Administración y los operadores de las redes de distribución y transporte impiden que las plantas terminadas comiencen a producir de inmediato. El sector calcula que los parques afectados han conllevado una inversión de 350 millones de euros.

El retraso se suma a los cinco o seis años que las empresas han tenido que esperar para obtener la licencia de construcción. Los promotores coinciden en que el bloqueo se produce básicamente por la falta de medios de la Administración y de las empresas que gestionan las redes de distribución y transporte para agilizar la conexión de las plantas. "Muchas de ellas llegan al año de espera", insisten los afectados. El sector lamenta que algunas plantas se construyen en cuatro meses y después "el trámite de conexión lleva más de doce meses".

El operador de la red de transporte es Red Eléctrica. La empresa incide en que no tiene constancia de que haya retrasos generalizados por su responsablidad. "Bien al contrario, en los últimos años se han realizado grandes esfuerzos para agilizar los procesos en los que intervienen muchos actores públicos o privados", asegura. "Hemos reforzado nuestros equipos en los últimos años para atender un número exponencialmente creciente" de proyectos, añade Red Eléctrica.

La Administración autorizó en 2024 un total de 56 plantas fotovoltaicas con una potencia agregada de 1.539,2 MW. Los promotores disponían desde ese momento de tres años para construir los proyectos aprobados, aunque una parte importante se comenzaron a instalar nada más recibir los permisos. Los promotores insisten en que el retraso en conectar los parques a la red "no está justificado". "En algunos casos las empresas corren el riesgo de perder los avales por no cumplir los plazos para poner en marcha los parques", lamentan.

Parques conectados

Los parques solares valencianos conectados a la red suman una potencia conjunta de 594 MW frente a los 485 MW del año pasado. Los parques fotovoltaicos se están concentrando en el interior de las provincias de Valencia y Alicante por una cuestión de orografía, valor de la tierra e infraestructuras eléctricas disponibles.

La Comunitat Valenciana es la novena autonomía en generación de electricidad con tecnologías no contaminantes y la octava en producción total (renovable y no renovable), mientras que es la cuarta región que más consume tras Cataluña, Andalucía y Madrid. La estructura de generación en el conjunto de España está formada por un 56 % de plantas de tecnología renovable (23 % eólica, 17 % fotovoltaica, 13 % hidráulica, 2 % solar térmica y 1 % de otras renovables). En el caso de la Comunitat Valenciana, la estructura de generación valenciana está compuesta por un 36,6% de plantas renovables.

Planta fotovoltaica en Bèlgida. / Fernando Bustamante

Veinticinco megaparques

La Comunitat Valenciana contará en los próximos tres años con veinticinco megaparques fotovoltaicos con una potencia equivalente a dos centrales nucleares como la de Cofrentes. Este tipo de plantas de gran potencia es esencial para garantizar la operatividad del sistema eléctrico. Estos grandes proyectos (cuya tramitación depende del Gobierno porque son de más 50 MW) se suman a las plantas de menos capacidad que autoriza la Generalitat.

10.000 MW en 2030

El Consel tiene como objetivo alcanzar los 10.000 megavatios de potencia renovable (6.000 MW fotovoltaicos y 4.000 eólicos) en el año 2030 para cumplir con los objetivos de descarbonización marcados por la Comisión Europea. Bruselas instó hace dos años a los Estados y los gobiernos regionales a que agilicen el despliegue de las plantas fotovoltaicas con la activación de procedimientos únicos y la declaración de proyectos prioritarios.