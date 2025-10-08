Los hoteles prevén un puente de octubre con la ocupación por encima del 85 % en València

Un puente de octubre con ocupaciones de plazas hoteleras superiores al 85 % en enclaves importantes para el turismo valenciano como Benidorm, Alicante o la ciudad de València. Esa es la expectativa que ha dado este miércoles la patronal Hosbec de cara a unas festividades que, para algunos ciudadanos, comenzarán en la tarde de hoy y se extenderán hasta el próximo domingo, que coincide con el 12 de octubre, una realidad que -eso sí- provocará que la "demanda sea menor" que en años previos. El motivo es que únicamente algunas comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura- pasan este festivo al lunes 13.

"Esto explica que mercados tan importantes para nuestro turismo de proximidad como Madrid o Castilla La Mancha no vayan a disfrutar de ninguna clase de puente en este año 2025, lo que indudablemente retrae cierta demanda que eleva la ocupación", asegura la entidad.

Evolución por zonas

Pese a este factor, la patronal resalta que los mejores registros se esperan en la provincia de Alicante, "con Calp rozando el 92 % y la ciudad de Alicante y Benidorm que acarician un 90 % de ocupación media". Por su parte, el 'cap i casal' vuelve a tener previsiones de reservas que superan el 85 % mientras que el resto de la provincia estará rondado el 78%. Hosbec, además, avisa del "dato más moderado de Gandía con un 65 % de reservas confirmadas".

Sin embargo, los hoteleros también tienen un ojo -sobre todo en lo que se refiere a las reservas de última hora- mirando al cielo. Porque como explican desde Hosbec, la meterología señala que estas jornadas festivas estarán marcadas por una dana y las lluvias en parte o la totalidad de la costa valenciana, por lo que tanto clientes de última hora como empresarios turísticos tendrán que esperar "para terminar de cerrar esta importante cita turística al final ya de la temporada".

Un buen verano y un peor fin de año

Todo ello se produce después de un verano que ha sido de récord en materia de llegada de turistas, gracias eso sí a unos viajeros extranjeros que superaron las 1,54 millones de personas solo en el mes de agosto. No obstante, la previsión es que el sector turístico español solo crezca un 2,8 % este 2025 -según informaron ayer las proyecciones de la patronal de las grandes empresas turísticas, Exceltur- debido al estancamiento de la demanda nacional y la debilidad de algunos de los principales mercados emisores.