Red Eléctrica pide medidas "urgentes" a la CNMC ante el riesgo de un nuevo apagón

Red Eléctrica ha solicitado de forma "urgente" cambios en los procedimientos de operación del sistema eléctrico al detectar riesgo de un nuevo apagón. “El operador del sistema pone de manifiesto en su escrito la observancia en las últimas dos semanas de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico peninsular español, tales que pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos”, explica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un comunicado difundido esta tarde.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico afirman que el operador del sistema ha informado al Ministerio y a la CNMC de recientes variaciones de la tensión "dentro de los límites establecidos" y "aun con un elevado número de grupos convencionales conectados". Y Ministerio ha pedido a Red Eléctrica que actúe según sus funciones y a la CNMC que refuerce la supervisión y tome las medidas necesarias para asegurar que todos los agentes cumplen con sus obligaciones para el buen funcionamiento del sistema.

"Como resultado, la CNMC ha iniciado la tramitación de unas medidas coyunturales y acotadas en el tiempo, mientras continúa su labor de supervisión y se termina de desplegar el nuevo Procedimiento Operativo que permitirá a todas las tecnologías aportar control de tensión", añaden las citadas fuentes.