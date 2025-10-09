Las tierras destinadas a cultivos tropicales ya valen tres veces más que las de cítricos

No valen tanto como los solares ya urbanizados para construir viviendas, aunque también se revalorizan. Las tierras de cultivo siguen subiendo de precio en toda España -y la Comunitat Valenciana, en particular- pese al continuo abandono de explotaciones desde hace décadas debido a la pérdida de rentabilidad. Además, las superficies agrarias de explotaciones con frutas tropicales se colocan por las nubes: 121.916 euros por hectárea, lo que supone tres veces más que las de los cítricos.

Estas son algunas conclusiones de la 'Encuesta sobre Precios de la Tierra de Cultivo', publicado en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El precio medio de la tierra para uso agrario en la Comunitat Valenciana se situó en 19.037 euros/ha, algo más del doble que la media de España, que alcanzó los 10.248 euros por hectárea, es decir un aumento del 2,8 % en precios corrientes y del 0,5 % en constantes con respecto al año anterior. Este dato consolida la tendencia creciente de los últimos años, con una variación acumulada del 13,8 % desde 2020.

Las cotizaciones de las frutas tropicales (sobre todo las de kiwis o aguacates, aunque no tanto los caquis debido a la burbuja de esta fruta en la comarca de la Ribera durante las últimas décadas) mejoran debido a la revalorización del suelo como valor refugio y a la mayor demanda de los citados frutos en toda Europa, lo que ha disparado el interés por terrenos con estas características.

Otros factores que explican la compra de suelo rústico son las expectativas de desarrollo urbano de los municipios con problemas de oferta de vivienda, la necesidad de espacio para las energías renovables y la inversión de los fondos, que también impulsan la demanda de terrenos agrarios.

Campos de aguacate cerca de Castellón, en una imagen de archivo. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Auge del limón

Comprar un campo de cítricos ya cuesta casi un 20% más que antes de la pandemia, es decir 42.947 euros/ha. En Alicante, este valor se dispara hasta los 43.535 por el auge de este agrio, con mejores cotizaciones que gran parte de naranjas y mandarinas. Según constata el informe del Ministerio de Agricultura, las tierras para cultivar frutos secos pasan a 9.598 euros en la Comunitat Valenciana, con subidas superiores al 5% cada año. En el caso del arroz ya se pagan 27.317 euros/ha. Un 14% más que antes de la pandemia. Mientras, las de viñedo de secano pasan a 11.821 euros/ha y son las que más crecieron en 2024 en el caso de la Comunitat Valenciana al subir un 7,9%. Por el contrario, el precio del viñedo de regadío descendió el -5,7 %. También menguó, aunque más ligeramente, el precio de los cultivos de huerta (-1,9 %).

Campo de limones en Tarragona, en una imagen de archivo / SERGI BOIXADER

Los mayores incrementos de precio se registran en frutos secos de secano (6,7 %) y arroz (5,1 %), mientras que el viñedo de regadío presenta la principal bajada (-5,7 %). Por comunidades autónomas, Canarias se mantiene como la comunidad con el precio más elevado 148.415 euros por hectárea (€/ha), debido al alto valor del suelo destinado a plataneras, seguida de Murcia (33.180 €/ha). En el extremo opuesto, los precios más bajos se localizan en zonas de cereal de secano de Castilla y León (5.115 €/ha) y Aragón (5.175 €/ha).

Precios medios por autonomías en 2024 y comparación con el año anterior. Fuente: MAPA / Levante-EMV

Fortaleza de los invernaderos

Los precios son astronómicos en el sector de los invernaderos. Y es que la tierra con cultivos bajo plástico (sistema que mejora los rendimientos de frutas y hortalizas en comparación con las producidas al aire libre) es cara y se encontraba en torno a los 241.797 €/ha de media en España en 2024, con un aumento del 4,7% respecto al año anterior, según la encuesta del ministerio. Los agricultores achacan la tendencia alcista de esos valores de los invernaderos a la entrada de grandes inversores y alertan del impacto en la rentabilidad de las explotaciones.