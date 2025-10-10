Crece la competencia por alquilar una vivienda en la C. Valenciana

Como en las colas del racionamiento de la postguerra española, en las que la gente se demoraba horas para conseguir comida, la búsqueda de una vivienda de alquiler va camino de revivir estampas tan penosas, aunque en este caso fundamentalmente desde el mundo digital, que es a donde los aspirantes a un piso de arrendamiento se dirigen para ver qué ofertas hay. De momento, el número de interesados en la Comunitat Valenciana no deja de crecer: más o menos tres decenas de familias entran en competencia por cada residencia, según los datos hechos públicos hoy por el portal inmobiliario Idealista.

En la provincia de Valencia se ha registrado un aumento del 11 % en el tercer trimestre de este año respecto del mismo período del ejercicio precedente al subir de 31 a 35 la cifra de familias que buscan una vivienda de alquiler. El incremento es superior en la provincia de Alicante, con un 12 % (de 22 a 25) y, sobre todo, en la de Castellón, con un alza del 33 % (de 23 a 31). En la media de España, la subida es del 13 %, de 31 a 35 contactos.

Capitales

Guadalajara lidera este escalafón con 81 familias. Le siguen Navarra (76), Álava (71), Barcelona (63), Zaragoza (58) y Tarragona (53). En el lado opuesto se sitúan Cáceres (9), Salamanca (10) y Badajoz (12).

Oferta de alquileres en una inmobiliaria de València / Francisco Calabuig

En el análisis por capitales de provincia, la situación es equiparable. València se mantiene en 32 personas en busca de vivienda, aunque con un aumento del 3 %. Alicante sube en un 19 %, de 26 a 31, y, de nuevo, el mayor alza corresponde a Castellón, en este caso con un 29 %: de 39 a 51.

El fenómeno de la altísima demanda y de la poca oferta tiene una incidencia distinta en las diferentes capitales, según Idealista. Palma es el gran mercado donde la competencia por la vivienda es mayor, con 62 familias por cada anuncio. Le siguen Barcelona (58), Madrid (46), Bilbao (42), Málaga (33) y València (32). Por debajo de estas cifras se sitúan San Sebastián (31), Alicante (31) y Sevilla (30). Guadalajara tiene el récord de familias interesadas en cada alquiler y alcanza los 106 contactos. Le siguen Vitoria (73 familias), Pamplona (72), Lleida (63) y Zaragoza (62). En el lado opuesto se encuentra Cáceres, con 8 contactos por anuncio, seguida por Salamanca (10), Badajoz y Ceuta (11 en ambos casos).

Gravedad

Según Francisco Iñareta, portavoz del citado portal, “desde idealista llevamos años advirtiendo sobre la gravedad del problema del alquiler y el peligroso aumento de la competencia entre familias. Sorprende que, en vez de aplicar soluciones reales, el Gobierno persevera en políticas ineficaces que agravan la crisis y excluyen a miles de ciudadanos del mercado de alquiler. Un análisis serio revela que la falta de oferta sumada a la creciente competencia solo empuja aún más los precios hacia arriba y condena a cada vez más hogares a la imposibilidad de acceder a una vivienda. Como dijimos entonces, la situación no mejora: el agua sigue subiendo”.