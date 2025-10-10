Jim Baumbick, nuevo hombre clave en Ford Europa de cara al futuro de Almussafes

Elección de peso en plena decisión sobre cómo será el futuro de Ford Almussafes. La compañía estadounidense ha anunciado a primera hora de esta tarde el nombramiento de Jim Baumbick como nuevo presidente de la marca en Europa, un paso que resulta importante -al ser una muestra de mayor compromiso de la firma con el continente- en un momento en el que las ventas del fabricante están a la baja. Además, sus nuevos modelos eléctricos -como el Capri y el Explorer- no están alcanzando los objetivos marcados y una planta como la valenciana se encuentra a la espera de conocer los detalles de qué coche producirá y, sobre todo, qué carga de trabajo aporta este vehículo a la factoría.

Desarrollar productos

En un breve comunicado, Ford destaca que Baumbick ocupará su nuevo puesto a partir del 1 de noviembre tras haber trabajado hasta ahora como vicepresidente de Desarrollo Avanzado de Productos, Cycle Plan y Programas de la compañía. Con sus nuevas responsabilidades, el dirigente estadounidense "dirigirá la dirección estratégica de la unidad de negocio europea de la compañía", un camino en el que tiene como metas "impulsar una mayor alineación con los socios clave en la región" o "desarrollar productos relevantes para los clientes europeos".

Justamente este punto es el que resulta importante para Almussafes, que se encuentra aún a la espera de novedades sobre ese futuro modelo multienergía después de que la esperada cumbre con el vicepresidente de Operaciones Industriales en Europa de Ford, Kieran Cahill, acabara esta semana sin anuncios más allá del compromiso -desvelado por UGT tras el encuentro- de que la apuesta de la compañía por la fábrica de la Ribera se mantiene "inalterable" y que tanto el empleo como la carga de trabajo a partir de 2027 están "garantizados".

Reporte directo a Detroit

Según explica Ford en su comunicado, Baumbick llega a este nuevo puesto tras ocupar una variedad de roles en la firma americana, incluyendo el de director global de desarrollo de productos, y reportará directamente a John Lawler, vicepresidente de Ford a nivel mundial. Del mismo modo, resulta una buena noticia para una estructura que en los últimos tiempos había perdido a Martin Sander, el líder de la división eléctrica de la marca en el continente, que se fue el año pasado a Volkswagen.