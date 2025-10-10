José Manuel Orengo deja Baleària, que renueva parte de su dirección

Baleària ha renovado a parte de su cúpula directiva al salir de la compañía por iniciativa propia José Manuel Orengo. El exalcalde de Gandia (2003-2011), exnúmero tres del PSPV y figura fundamental en el equipo de campaña que llevó en 2015 a Ximo Puig a la presidencia de la Generalitat, deja la naviera valenciana tras siete años de intenso trabajo. Baleària ha destacado la "honrada entrega y dedicación a la compañía" de Orengo quien ocupaba el cargo de secretario general.

Adolfo Utor, presidente y accionista único de Baleària, ha aprovechado la salida de Orengo para nombrar a Carlos Sanlorenzo como nuevo secretario general del consejo de administración y a Javier Cervera como director corporativo de relaciones institucionales. El abogado Carlos Sanlorenzo lleva siete años trabajando estrechamente con Baleària en asuntos mercantiles y de derecho marítimo, y ha jugado un papel crucial en el proceso de adquisición de Armas Transmediterránea.

Carlos Sanlorenzo, nuevo secretario general del consejo de administración de Baleària. / Levante-EMV

El ingeniero Javier Cervera lleva seis años con la responsabilidad del área de transición energética y representando a Baleària en todos los procesos de innovación orientados a la decarbonización. Cervera ha apostado por la utilización de gas natural licuado (GNL) en los buques de la compañía pare reducir las emisiones de CO2.

Javier Cervera, director corporativo de relaciones institucionales de Baleària. / Levante-EMV

Adolfo Utor fichó a José Manuel Orengo para Baleària en octubre de 2018. Un año después le dio entrada en el consejo de administración de la compañía y fue ganando peso. Orengo ha estado implicado en el departamento jurídico, en los proyectos de las terminales de Baleària en los puertos de Barcelona y València, en las líneas internacionales de la compañía entre Estados Unidos y Bahamas y entre República Dominicana y Puerto Rico, y en la negociación para la compra de Armas.

Reconocimiento del esfuerzo

Baleària subraya que, "sin duda", el trabajo de Orengo ha contribuido "al progreso y desarrollo de la naviera". El exdirigente socialista es una persona de la máxima confianza de Utor, pero ha decido que era el momento de emprender un nuevo rumbo.

La salida de Orengo se produce tras la culminación de la compra de Armas Transmediterránea. La compañía liderada por Adolfo Utor informó a finales de agosto que había "cerrado acuerdos con la propiedad de Armas para adquirir su actividad" en los tráficos de Canarias y el mar de Alborán, además de una parte del Estrecho. La operación, que está pendiente en su ejecución de las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), comprende en su conjunto la gestión de 15 buques y la explotación de líneas marítimas, así como la integración de 1.500 empleados de tierra y flota.

Operación estratégica

Baleària mejoró en julio su oferta inicial para quedarse con Armas con una cifra que se situaba por encima del valor de la naviera canaria: unos 209 millones de euros por los tráficos que finalmente ha adquirido. Al mismo tiempo, la danesa DFDS había ofertado 300 millones de euros para hacerse con las rutas del Estrecho operadas por Armas, la división más rentable del grupo (60% de los ingresos).

Con más de 25 años de historia en el transporte marítimo de pasajeros, vehículos y mercancías, la naviera con sede en Dénia cuenta con rutas que unen a diario la Península con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Asimismo, Baleària es la única compañía marítima que conecta cuatro de las islas del archipiélago balear. En el ámbito internacional, opera en Marruecos, Argelia, Estados Unidos y Bahamas. En 2024, la compañía transportó 5,6 millones de pasajeros y 7,6 millones de metros lineales de carga en todas sus rutas. Cuenta con 40 buques y con una plantilla de 2.600 personas.

Adolfo Utor, anunció en marzo el nombramiento, a propuesta del consejo de administración de la firma, de su hijo menor, Guillermo Utor, como nuevo consejero de la compañía y vicepresidente de la misma. El director general de la naviera es Georges Bassoul. En la cúpula también está Ricardo Climent como director general financiero.