La red eléctrica valenciana está en la mayoría de sus puntos al límite de su capacidad y bloquea inversiones multimillonarias de empresas industriales por falta de conectividad. La gestión de la capacidad energética de la red eléctrica se estructura alrededor de unos puntos estratégicos denominados nudos. El 86 % de esos nudos de distribución en la Comunitat Valenciana están saturados y no admiten más conexiones. El sector energético y los empresarios alertan de que sin un aumento de la inversión en las redes se perderán grandes proyectos industriales.

Las empresas de distribución, con el apoyo de los empresarios y de todo el sector energético, reclaman al Gobierno un esquema regulatorio y un modelo retributivo que permita realizar las inversiones necesarias para mejorar la red. Las grandes distribuidoras de electricidad han demostrado ahora con datos concretos el problema de saturación de las redes eléctricas en España del que vienen alertando desde hace años.

Las compañías energéticas acaban de publicar los mapas de capacidad de sus redes, detallando la potencia ya ocupada y la que todavía está disponible en cada uno de los miles de nudos de sus infraestructuras de todo el país. Iberdrola, Endesa, EDP (agrupadas en la patronal Aelec) y UFD (la distribuidora de Naturgy) han advertido que en el conjunto de España el 83,4 % de los nudos de sus redes de distribución está saturado y tienen que rechazar todas las peticiones de conexión que reciben en ellas.

El 86 % de los nudos

Fuentes del sector precisaron a Levante-EMV que en la Comunitat Valenciana están saturados el 86 % de los nudos de la red de distribución. En Castellón la saturación llega al 99 %, en Valencia al 84 % y en Alicante al 73 %. Aelec y UFD consideran que esta saturación se debe a la regulación de la red de distribución que, a su juicio, ha seguido en los últimos años un ritmo inversor y unos criterios distintos a los que exigía el crecimiento de la demanda, "mucho más intenso y concentrado en determinados puntos".

La patronal de las compañías eléctricas y UFD consideran "esencial" tener un esquema regulatorio y un modelo retributivo que permita la realización de las inversiones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sacó a consulta pública en julio su propuesta de retribución de la red de distribución y transporte de electricidad junto con una sugerencia de cambio en la metodología de cálculo. Así, proponía una tasa de retribución del 6,46 % para el periodo 2026-2031, una cifra superior al 5,58 % actual, pero por debajo de las demandas del sector que apuntaban al 7,5 %.

Torre eléctricas. / Levante-EMV

Patronal empresarial

La Conferación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) advierte de que el mapa de capacidad confirma lo que venían denunciando los empresarios y es que la red eléctrica valenciana "no dispone actualmente de capacidad suficiente para dar respuesta al crecimiento industrial ni a los objetivos de descarbonización y electrificación de la economía". "Esta situación amenaza con frenar proyectos estratégicos" y puede propiciar "la fuga de inversiones hacia otros territorios donde exista mayor seguridad de acceso a la red eléctrica", añade la patronal valenciana.

Los empresarios se suman a la reivindicación de las empresas eléctricas y urgen a la CNMC a actualizar "un marco normativo que se ha quedado obsoleto y que no responde a las necesidades actuales y futuras de la industria".

Renovables

La patronal valenciana de empresas renovables (Avaesen) también subraya que la falta de capacidad de las redes bloquea "proyectos industriales, energéticos, tecnológicos y residenciales que son esenciales" para el futuro de la Comunitat Valenciana. "Esta falta de capacidad impide avanzar en la electrificación de procesos productivos, en la movilidad eléctrica, en los centros de datos, en la climatización sostenible de hogares y empresas, y en el despliegue de nuevas industrias electrointensivas. Se trata de un cuello de botella que amenaza con frenar la creación de empleo de calidad", alerta Avaesen.