El TSJ da la razón a la Generalitat para la urbanización definitiva de la ZAL

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso interpuesto por la asociación ciudadana Per L’Horta contra la resolución de la Conselleria de Vivienda de 2018 que aprobó definitivamente el plan especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València, clave para el desarrollo del recinto del Grao y en cuya superficie ya han comenzado las obras de construcción de algunas naves.

De hecho, el grupo empresarial de la naviera MSC ha obtenido la licencia del Ayuntamiento de València para la construcción de su nueva plataforma logística en este emplazamiento colindante al recinto del Grao. Esta nueva instalación, que supondrá una inversión de más de 30 millones de euros, abarcará una superficie de más de 25.000 m2 dentro de una manzana de 39.600 m2. La plataforma logística de MSC estará especialmente dedicada al almacenamiento de productos alimenticios.

La sentencia, notificada ya a las partes, concluye que la decisión administrativa es "ajustada a derecho", tras analizar los motivos de impugnación de los recurrentes, que estaban basados en su mayor parte en posibles infracciones del derecho autonómico valenciano. Así lo acordó el Tribunal Supremo en su sentencia de casación de 30 de octubre de 2024, que estimó los recursos de la Generalitat y Valencia Plataforma Intermodal y Logística anuló parcialmente una sentencia previa, de julio de 2022, del propio Alto Tribunal valenciano y dispuso que éste emitiera una nueva resolución tras el análisis de los motivos impugnatorios que no habían sido examinados en la primera.

Integración paisajística

El TSJCV ha desestimado ahora esos otros ocho motivos del recurso de la asociación demandante, algunos de ellos tras aplicar los razonamientos jurídicos recogidos en el fallo del Supremo, como en lo relativo al emplazamiento elegido por la Administración para la ZAL, en suelo ubicado en el barrio de La Punta. “Tampoco puede prosperar la alegación de la demandante en torno a la falta de estudio que justifique adecuadamente la viabilidad económica del plan especial de la ZAL”, recoge la nueva sentencia del Tribunal Superior.

Campa de la Zal donde va a ir la ciudad de la construcción. En la Punta / Miguel Ángel Montesinos

Los magistrados tampoco aprecian una vulneración por la Administración de un artículo legal que dispone un trámite de consulta previa ni una infracción de la Ley de Ordenación del Territorio (LOTUP) por la ausencia de un estudio de integración paisajística. La Sala desestima el resto de motivos de impugnación del recurso, relacionados con la protección de elementos patrimoniales, el aumento de edificabilidad, posible infracción de las leyes de carreteras y sector ferroviario y una dimensión insuficiente del plan para la actividad logística que se pretende desarrollar. La nueva sentencia no es firme y puede ser recurrida nuevamente en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Inversiones en la ZAL

El consejo de administración de València Plataforma Intermodal y Logística (VPI Logística) -compañía controlada por Valenciaport- ha aprobado por unanimidad este lunes por unanimidad la adjudicación de un derecho de superficie sobre tres nuevas parcelas situadas en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), ubicada en un emplazamiento colindante al recinto del Grao. En concreto, se han adjudicado las manzanas F2, G2 y A3 a Nederval, Maltransinter y Transitalia 2004, respectivamente.