Los Clubes Cámara refuerzan su liderazgo en el 5º Encuentro Nacional

València se convirtió el pasado 3 de octubre en el centro de la actividad empresarial española con la celebración del 5º Encuentro Nacional de Clubes Cámara, una cita que reunió a 230 empresarios y directivos de 173 compañías procedentes de 21 Cámaras de Comercio de todo el país. A lo largo de la jornada se celebraron 935 reuniones empresariales, consolidando este encuentro como la mayor plataforma de cooperación empresarial e institucional del sistema cameral. Organizado por Club Cámara Valencia, integrado en la Cámara de Comercio de Valencia, el evento reflejó la fuerza de una red que crece año tras año y que hoy se consolida como un modelo de colaboración, innovación y vertebración territorial.

Los Clubes Cámara se han consolidado como una de las estructuras empresariales más sólidas y eficaces del país. Integrados dentro de las Cámaras de Comercio, ofrecen a las empresas un espacio profesional para generar negocio, compartir conocimiento y establecer alianzas estratégicas. Su legitimidad institucional, basada en más de un siglo de historia del sistema cameral, garantiza la seriedad, la seguridad y la confianza de las relaciones empresariales que se desarrollan bajo su paraguas.

El 5º Encuentro Nacional alcanzó cifras históricas, con 935 reuniones celebradas. / Cámara Valencia

Actualmente, existen más de 25 Clubes Cámara activos en España, respaldados por las 83 Cámaras de Comercio que conforman la red nacional. Este entramado permite conectar empresas de cualquier sector y tamaño, favoreciendo la expansión más allá del ámbito local y creando una red territorialmente cohesionada y profesionalmente dinámica.

«Los Clubes Cámara son hoy la red empresarial más importante en España; una comunidad que combina cercanía y proyección, donde las empresas encuentran apoyo, visibilidad y oportunidades reales para crecer», afirma José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia.

El 5º Encuentro Nacional de Clubes Cámara alcanzó cifras históricas: 935 reuniones empresariales celebradas en una sola jornada. Cada una de ellas representó una oportunidad concreta para compartir experiencias, abrir mercados o establecer acuerdos de colaboración.

El formato de reuniones, coordinado entre los equipos de los distintos Clubes Cámara, permitió maximizar el tiempo y la efectividad de los contactos, garantizando la calidad de las interacciones y el impacto de los resultados. El evento se convirtió así en un ejemplo tangible de cómo la red cameral transforma las relaciones empresariales en proyectos conjuntos, sinergias y nuevas oportunidades de negocio. El éxito del encuentro evidenció también la madurez y la consolidación de este modelo, que combina cooperación institucional y conexión empresarial para fortalecer el tejido productivo español.

La fuerza de la red cameral

Más allá de los resultados inmediatos, el encuentro en València reafirmó la fuerza de la red de Clubes Cámara como instrumento de desarrollo económico. Cada Club Cámara actúa como un nodo de conexión dentro de un sistema interconectado que une a empresas de distintos territorios, sectores y dimensiones.

Esa red facilita el intercambio de conocimiento, la cooperación entre provincias y la creación de vínculos empresariales duraderos. A su vez, fortalece la relación entre el mundo económico y las instituciones camerales, favoreciendo una visión compartida del progreso y la competitividad.

El evento consolida un modelo que combina cooperación institucional y conexión empresarial. / Cámara Valencia

Los Clubes Cámara no solo generan negocio: también construyen comunidad, fomentan la confianza entre empresarios y refuerzan el sentido de pertenencia a un proyecto común basado en la colaboración y la excelencia.

Una red que une e impulsa

El 5º Encuentro Nacional de Clubes Cámara, con sus 935 reuniones empresariales y la participación de 21 Cámaras de Comercio provinciales, ha vuelto a demostrar que el sistema cameral español no es solo una estructura institucional, sino una red viva, dinámica y cohesionada, que impulsa la competitividad y el desarrollo económico del país.

Los Clubes Cámara son hoy la expresión más moderna y eficaz de ese espíritu cameral: una comunidad empresarial que une provincias, sectores y generaciones en torno a una misma visión de progreso. Desde lo local hasta lo global, desde la pyme hasta la gran corporación, la red de Clubes Cámara demuestra cada día que cuando las empresas colaboran, crece la economía y crece España.

Club Cámara Valencia es el club de negocios de la Cámara de Comercio de Valencia. Su objetivo es conectar empresas y profesionales, generar oportunidades de negocio y ofrecer visibilidad a sus socios. Desde el Club organizan cuatro tipos de eventos —culturales, deportivos, gastronómicos y de negocio— en los que sus 200 socios se relacionan y de los que surgen oportunidades de colaboración y generación de negocio.