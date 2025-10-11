Electromovilidad
La red de recarga del coche eléctrico despega en la Comunitat Valenciana
Ya hay 5.100 puntos públicos que permiten suministrar energía a vehículos enchufables tras desbloquear el Consell la burocracia
La red de recarga pública para el coche eléctrico ha comenzado a despegar en la Comunitat Valenciana. Actualmente, ya hay 5.100 puntos de carga pública tras desbloquear hace un año el Consell la tramitación burocrática con el plan Simplifica. En los últimos 12 meses la red pública ha crecido un 22 %. La mejora de la infraestructura de carga pública (esencial para las personas que no disponen de plaza de garaje) coincide con el crecimiento de las ventas de los coches eléctricos en la Comunitat Valenciana.
El barómetro de electromovilidad de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) del tercer trimestre de 2025 revela que la red pública de cargadores ha pasado de 4.116 puntos en 30 de septiembre de 2024 a 5.100 en la misma fecha de este año. Más de la mitad están en núcleos urbanos. En concreto, hay 2.973 estaciones de recarga en las ciudades y pueblos valencianos, según el análisis de la patronal automovilística española.
En el cambio de tendencia ha sido clave la reforma normativa impulsada hace un año por la Generalitat para reducir la burocracia. El Consell aprovechó el plan Simplifica para acortar los plazos de conexión de los puntos públicos de recarga del coche eléctrico como reclamaban la industria del motor y las empresas comercializadoras de electricidad.
Hasta hace un año, el plazo medio que soportaban los operadores para conectar a la red los puntos de carga rápida iba de 22 meses a 36 meses por las trabas burocráticas. Ahora, las instalaciones de hasta 3.000 kilovatios no necesitan autorización administrativa ni aprobación del proyecto y solo les hace falta el permiso de explotación, que conceden los servicios territoriales de energía.
Ventas de eléctricos
El sector incide en que las estaciones de carga son cada vez más necesarias. Un 18 % de los coches comprados por particulares en Valencia en el mes de septiembre fueron eléctricos puros. Hace un año representaban el 7 %. La cifra supone la consolidación de un avance que ya se estaba dando en los mercados europeos y que ha tardado en llegar a Valencia por el alto precio que tenían hasta ahora los vehículos eléctricos.
La gran variedad de modelos eléctricos atrae cada vez a más compradores. En el primer semestre del año, 14 modelos vendieron a nivel nacional más de mil unidades. En la nueva inercia del mercado ha sido clave la llegada de modelos como el KIA EV3, Renault 5, Citroën ë-C3 y el Toyota BZ4X (que ha captado el interés de los taxistas).
El grupo Volkswagen ha venido reclamando en los tres últimos años la necesidad de impulsar la red de recarga para que inversiones multimillonarias como la gigafactoría de PowerCo en Sagunt tengan sentido. La marca automovilística alemana confía en que la próxima generación de sus vehículos urbanos baratos con baterías valencianas va a disparar las ventas. Las baterías que a partir del año que viene producirá la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt son para modelos de entre 25.000 y 30.000 euros. El primero será el Cupra Raval, que comenzará a producirse este mismo año en la factoría catalana de Martorell.
España
A nivel nacional la infraestructura de recarga pública española ha experimentado un crecimiento del 8,8 % durante el tercer trimestre del año hasta llegar a los 52.107 puntos, según los datos del Barómetro de Electromovilidad de Anfac. Entre julio y septiembre, en el conjunto del país se instalaron 4.215 cargadores de acceso público.
Todavía lejos del objetivo valenciano
Como punto negativo, Anfac considera que la red de recarga valenciana debería ser mayor. La patronal de fabricantes del automóvil y la de concesionarios (Anfac) defienden que para cumplir con los objetivos de despliegue del coche eléctrico debe haber 9.878 puntos de recarga a finales de 2025 (frente a los 5.100 que hay a tres meses de que acabe el año) y 31.289 en 2030.
Valencia, en el punto de mira de los fabricantes de eléctricos
El desembarco de Volkswagen en Sagunt con la gigafactoría de baterías en el coche eléctrico ha situado a Valencia en el punto de mira del sector de la automoción. La marca MG, propiedad del gigante chino SAIC Motor, busca medio millón de metros cuadrados en Valencia para una planta de automóviles, según adelantó Levante-EMV el sábado. Una delegación de la multinacional asiática se ha desplazado varias veces a Sagunt y Cheste para examinar los suelos disponibles. La compañía está interesada en Sagunt por el puerto y la gigafactoría de baterías del grupo Volkswagen. La empresa todavía no ha tomado una decisión sobre donde va a instalar su primera planta europea. «Lo están valorando», subrayaron fuentes conocedoras del proyecto. Valencia cumple con sus necesidades: conexión logística con puerto, mano de obra cualificada y una red de proveedores. Los representantes del grupo SAIC estuvieron «en varias ocasiones» en Valencia entre julio y septiembre de 2024 y ya tienen claro su potencial. Los responsables de la multinacional se decantaron por Sagunt frente a Cheste (que fue inicialmente la opción favorita de Tesla en Valencia).
MG necesita una extensión de suelo equivalente a «cien campos de fútbol» (medio millón de metros cuadrados). Entre los emisarios desplazados a Valencia con MG se encontraban técnicos y representantes de una empresa alemana que trabaja con ellos. El embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, ya reveló hace unos meses el interés de dos fabricantes de vehículos eléctricos por Valencia y destacó como puntos clave el puerto y el acceso a mano de obra cualificada. La compañía china que está ahora mismo está más cerca de desembarcar en España es BYD, principal rival de Tesla en el mercado de vehículos eléctricos. BYD ha situado a España como su opción preferente para su tercera planta de ensamblaje en Europa, según avanzó Reuters, citando a dos fuentes conocedoras de las negociaciones.
