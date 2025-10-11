La red de recarga del coche eléctrico despega en la Comunitat Valenciana

La red de recarga pública para el coche eléctrico ha comenzado a despegar en la Comunitat Valenciana. Actualmente, ya hay 5.100 puntos de carga pública tras desbloquear hace un año el Consell la tramitación burocrática con el plan Simplifica. En los últimos 12 meses la red pública ha crecido un 22 %. La mejora de la infraestructura de carga pública (esencial para las personas que no disponen de plaza de garaje) coincide con el crecimiento de las ventas de los coches eléctricos en la Comunitat Valenciana.

El barómetro de electromovilidad de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) del tercer trimestre de 2025 revela que la red pública de cargadores ha pasado de 4.116 puntos en 30 de septiembre de 2024 a 5.100 en la misma fecha de este año. Más de la mitad están en núcleos urbanos. En concreto, hay 2.973 estaciones de recarga en las ciudades y pueblos valencianos, según el análisis de la patronal automovilística española.

En el cambio de tendencia ha sido clave la reforma normativa impulsada hace un año por la Generalitat para reducir la burocracia. El Consell aprovechó el plan Simplifica para acortar los plazos de conexión de los puntos públicos de recarga del coche eléctrico como reclamaban la industria del motor y las empresas comercializadoras de electricidad.

VPuntos de recarga coches electricos electrolineras en el mercado del Cabanyal. / Francisco Calabuig

Hasta hace un año, el plazo medio que soportaban los operadores para conectar a la red los puntos de carga rápida iba de 22 meses a 36 meses por las trabas burocráticas. Ahora, las instalaciones de hasta 3.000 kilovatios no necesitan autorización administrativa ni aprobación del proyecto y solo les hace falta el permiso de explotación, que conceden los servicios territoriales de energía.

Ventas de eléctricos

El sector incide en que las estaciones de carga son cada vez más necesarias. Un 18 % de los coches comprados por particulares en Valencia en el mes de septiembre fueron eléctricos puros. Hace un año representaban el 7 %. La cifra supone la consolidación de un avance que ya se estaba dando en los mercados europeos y que ha tardado en llegar a Valencia por el alto precio que tenían hasta ahora los vehículos eléctricos.

La gran variedad de modelos eléctricos atrae cada vez a más compradores. En el primer semestre del año, 14 modelos vendieron a nivel nacional más de mil unidades. En la nueva inercia del mercado ha sido clave la llegada de modelos como el KIA EV3, Renault 5, Citroën ë-C3 y el Toyota BZ4X (que ha captado el interés de los taxistas).

Un coche eléctrico recibe la carga desde un cable colgado por la ventana de un segundo piso en Catarroja. / Miguel Ángel Montesinos

El grupo Volkswagen ha venido reclamando en los tres últimos años la necesidad de impulsar la red de recarga para que inversiones multimillonarias como la gigafactoría de PowerCo en Sagunt tengan sentido. La marca automovilística alemana confía en que la próxima generación de sus vehículos urbanos baratos con baterías valencianas va a disparar las ventas. Las baterías que a partir del año que viene producirá la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt son para modelos de entre 25.000 y 30.000 euros. El primero será el Cupra Raval, que comenzará a producirse este mismo año en la factoría catalana de Martorell.

España

A nivel nacional la infraestructura de recarga pública española ha experimentado un crecimiento del 8,8 % durante el tercer trimestre del año hasta llegar a los 52.107 puntos, según los datos del Barómetro de Electromovilidad de Anfac. Entre julio y septiembre, en el conjunto del país se instalaron 4.215 cargadores de acceso público.

Todavía lejos del objetivo valenciano

Como punto negativo, Anfac considera que la red de recarga valenciana debería ser mayor. La patronal de fabricantes del automóvil y la de concesionarios (Anfac) defienden que para cumplir con los objetivos de despliegue del coche eléctrico debe haber 9.878 puntos de recarga a finales de 2025 (frente a los 5.100 que hay a tres meses de que acabe el año) y 31.289 en 2030.