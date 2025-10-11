Una de cada cinco plazas del Imserso para la costa valenciana siguen libres

Los cinco primeros días en los que los mayores valencianos podían reservar sus viajes del Imserso 2025-26 concluyeron ayer con un volumen considerable de plazas todavía sin cubrir en los destinos de la autonomía. Según se podía ver pasado el mediodía de este viernes en la web de Turismo Social, casi uno de cada cinco trayectos con transporte incluido puestos a disposición de los usuarios de toda España rumbo a enclaves turísticos del litoral de Castelló, Valencia y Alicante estaba todavía en verde. O lo que es lo mismo, aún disponible dentro de un arranque de reservas para la temporada que los hoteles de la autonomía han tildado de "fracaso", mientras que para las agencias de viajes valencianas ha ido "en línea" con años anteriores o, incluso, ha habido "más ventas".

Peor para los hoteles

Esas son las dos posiciones diferenciadas que han explicado a este diario desde la patronal hotelera Hosbec y la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viaje (Aevav). En concreto, la secretaria general de la primera, Nuria Montes, afirma que en el caso de sus establecimientos este inicio de programa "ha sido muchísimo peor de lo habitual y se han cumplido nuestros malos pronósticos". Una peor evolución que achaca a la decisión del Instituto de Mayores de "cargar con 100 euros adicionales los segundos viajes". En concreto, la dirigente asegura que el primer viaje de los mayores del programa suele ser a "islas" y, el segundo, a las costas peninsulares como la valenciana. Por ello, considera que la aplicación de este recargo "nos perjudica mucho a nosotros".

"Es un programa en el que sobran plazas por todos los sitios. El interés hotelero es escaso y algunos establecimientos incluso prefieren cerrar", recalca Montes. Pese a ello, cree que los huecos que aún hoy no están reservados se "venderán, pero tardarán más".

Buenas ventas para las agencias

Visión totalmente contraria sobre el inicio del programa es la que percibe el presidente de Aevav, Miguel Jiménez, quien destaca que dentro de su sector la sensación es que "no ha sido un mal año". "Hay cosas mejorables, como los turnos, pero las ventas han ido en la línea de los años anteriores", afirma el responsable de las agencias, que aunque no se muestra favorable a la aplicación de los suplementos, sí cree que han sido un pago 'extra' que no ha lastrado las ventas de la mayoría de pensionistas. "Al principio retiene un poco más, pero terminan comprando", destaca Jiménez sobre una operativa del Imserso en la que cree que los destinos alicantinos o castellonenses con huecos aún sin cubrir, finalmente "se van a llenar". Eso sí, de cara al futuro, el presidente de Aevav apuesta por "buscar más destinos alternativos". "Hay pensionistas que llevan seis o siete años en el programa y que te dicen que quieren ir al Norte, pero no sale nada", concluye.