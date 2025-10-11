La red de recarga del coche eléctrico despega en la Comunitat Valenciana

La red de recarga pública para el coche eléctrico ha comenzado a despegar en la Comunitat Valenciana. Actalmente, ya hay 5.100 puntos de carga pública tras desbloquear hace un año el Consell la tramitación burocrática con el plan Simplifica. En los últimos 12 meses la red pública ha crecido un 22 %. La mejora de la infraestructura de carga pública (esencial para las personas que no disponen de plaza de garaje) coincide con el crecimiento de las ventas de los coches eléctricos en la Comunitat Valenciana.

Un 18 % de los coches comprados por particulares en Valencia en la primera quince de septiembre fueron eléctricos puros. Hace un año representable el 7 %. El grupo Volkswagen ha venido reclamando en los tres años la necesidad de impulsar la red de recarga para que inversiones multimillonarias como la gigafactoría de PowerCo en Sagunt tengan sentido. La marca automovilística alemana confía en que la próxima generación de sus vehículos urbanos baratos (con un precio de 25.000 euros y baterías valencianas) va a disparar las ventas.

El barómetro de electromovilidad de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) del tercer trimestre de 2025 revela que la red pública de cargadores ha pasado de 4.116 puntos a 30 de septiembre de 2024 a 5.100. Más de la mitad están en puntos urbanos. En concreto, hay 2.973 punto de recarga en las ciudades y pueblos valencianos, según el análisis de la patronal automovilísitca español.

En el cambio de tendencia ha sido clave la reforma impulsada noramitiva impulsada por la Generalitat para reducir la burocracia. El Consell aprovechó el plan Simplifica para acortar los plazos de conexión de los puntos públicos de recarga del coche eléctrico como reclamaban la industria del motor y las empresas comercializadoras de electricidad.

Hasta hace un año, el plazo medio que soportaban los operadores para conectar a la red los puntos de carga rápida iba de 22 meses a 36 meses por las trabas burocráticas. Ahora, a las instalaciones de hasta 3.000 kilovatios no necesitan autorización administrativa ni aprobación del proyecto y solo les hará falta el permiso de explotación. Es decir, no requieren autorización administrativa ni aprobación del proyecto. Solo hace falta la autorización de explotación, que conceden los servicios territoriales de energía.