Anfac elige Sagunt como el tercer mejor puerto de España en servicios

El puerto de Sagunt se mantiene como el tercero mejor para las empresas automovilísticas tras los de Tarragona y Santander, según el informe de logística de marítimo-portuario, transporte ferroviario y vehículos por carretera elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), en el que los fabricantes de vehículos en España han valorado y evaluado los servicios recibidos en 2024.

El de Pasaia mejora su posición y sube a cuarta con el 4,1. Junto con el de Málaga -que comparte la séptima con Barcelona, con un 3,6- son los únicos que ascienden en el «ranking». València, con 3,8 puntos, ocupa la quinta posición, sin variación anual, y Vigo, con 3,7 puntos, la sexta, en descenso como también Barcelona.

Desplazamientos

La patronal Anfac muestra un importante descenso en los desplazamientos de vehículos a través de servicios marítimos, con una caída del 9,4% respecto a 2023, alcanzando un volumen de 2,48 millones, es decir, cerca de 257.000 unidades menos que el año anterior. Fabricantes de automóviles como Ford Almussafes han reducido su producción de vehículos un 43 % en 2024 (con poco más de 120.000 coches) respecto al año anterior, lo que ha desplomado los tráficos en la terminal del recinto del Grao.

Instalaciones del muelles para coches del puerto de Sagunt. / Valenciaport

Este retroceso en todos los emplazamientos marítimos españoles tiene que ver con la contracción de la actividad exportadora en 2024 (-4%), debido al menor dinamismo de los principales mercados en Europa. Y por otro lado, a la normalización de la actividad tras el fuerte impulso en los tráficos marítimos de vehículos hacia España durante 2023 ante las dificultades en las cadenas logísticas que se registraron y que se ha moderado a lo largo de 2024.

Aspectos mejor valorados

Entre los indicadores analizados, los aspectos mejor valorados por las marcas son los relacionados con trámites aduaneros, carga y descarga de camiones y gestión de incidencias (4,3 sobre 5), seguidos por la accesibilidad por carretera y la manipulación de vehículos en zonas de depósito (4,1 sobre 5).

Además, los fabricantes señalan como avances significativos la proactividad de las autoridades portuarias, así como el progreso en la facilidad de acceso a los puertos, valorando los esfuerzos que se están realizando en el ámbito ferroviario. El transporte por tren de vehículos registró un crecimiento del 2,2% en 2024, alcanzando un total de 672.000 unidades. Este aumento se explica principalmente por el impulso diferencial del tráfico internacional y la mayor cuota de vehículos que utilizan el ferrocarril para acercar los vehículos producidos en España a los puertos de exportación. La cuota modal del ferrocarril se sitúa en el 14%, lo que representa un incremento de 0,8 puntos porcentuales respecto a 2023.