Arena sigue creciendo en 2025 y lo celebra con las nuevas tiendas de Abacus y Druni

El proceso de renovación que están experimentando las grandes marcas en el Centro Comercial Arena durante 2025 refuerza el incremento de afluencia de público, que en estos nueve primeros meses ha supuesto un 9,5% más que el mismo periodo de 2024, mientras que el aumento de las ventas ha sido del 12% con respecto a ese mismo intervalo de tiempo del año anterior.

En agosto Druni, el gigante de la perfumería en España, apostó por Arena con una nueva tienda de 650 metros cuadrados y más de 30 metros de fachada. Situado junto a H&M, el nuevo establecimiento mejora la experiencia de compra al ofrecer una mayor superficie, una oferta ampliada y una mejor presentación de sus productos y se consolida como un espacio de referencia en el mix comercial de Arena.

Druni ya cuenta con una nueva tienda en el Centro Comercial Arena. / ED

Por su parte, la reforma más reciente ha sido la de Abacus, que reabre sus puertas en la primera planta con una revolucionaria renovación y unas instalaciones de 425 metros cuadrados con las que elevan en Valencia su promoción de la cultura y el ocio infantil y juvenil y potencian las áreas de librería, bellas artes y juegos educativos.

La renovación comercial busca ofrecer una experiencia todavía mejor a sus clientes

La Tagliatella, uno de los restaurantes más visitados del centro comercial, ha cambiado su imagen por una que refleja las ideas de sus clientes y empleados. Se trata de una modernización, pero también una mejora de la funcionalidad de los espacios. La decoración recuerda a la icónica piazza y acerca a sus comensales a las calles de Italia mientras degustan toda clase de antipasti, risottos, pizzas y pastas.

En el caso de VivaGym, la renovación reciente del club ha tenido como objetivo incrementar sus estándares de calidad, lo que supone la actualización de la maquinaria, la modernización de las salas de actividades y un cambio en el diseño del establecimiento del Centro Comercial Arena.

Otros operadores que también han desarrollado sus reformas en los últimos meses han sido Pull&Bear, Parfois, Multiópticas y Orange.

Además, el proceso de remodelación en Arena continúa en los próximos meses: en octubre con Singularu y próximamente con Foster’s Hollywood.

La afluencia de clientes en Arena crece un 9,5% hasta septiembre de 2025

Arena se ha convertido en uno de los grandes exponentes comerciales de Valencia y ha incrementado en un 9,5% su afluencia de público en los nueve primeros meses de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024.

También destaca el crecimiento de ventas experimentado de enero a septiembre, un 12% superior a las contabilizadas en este mismo intervalo de tiempo del año pasado, con cifras récord en julio y agosto. La ocupación comercial se encuentra en un 95%.

Estos datos evidencian una importante atracción de nuevos clientes, gracias a la configuración actual del mix comercial que brinda Arena y a la consolidación de una oferta de servicios orientados a optimizar la experiencia integral del visitante.

Un entorno comercial con servicios exclusivos para sus clientes

Arena atiende a diversas actividades del retail, en especial a la moda y al equipamiento personal, y tiene una amplia oferta de alimentación, servicios, salud y restauración. También pone a disposición de sus clientes el Club Xperience, un espacio digital en el que pueden disfrutar de ventajas y de beneficios especiales en los establecimientos.

Al mismo tiempo, el Centro Comercial Arena mejora la experiencia de compra de sus clientes gracias a sus 3 horas de parking gratis y diversas áreas de descanso y puntos de recarga de dispositivos móviles en sus zonas abiertas por las que, a su vez, se puede pasear en familia con mascota, ya que son espacios pet friendly.