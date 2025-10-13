El aeropuerto de València registra un septiembre histórico con 1.071.198 pasajeros

El aeropuerto de València registró un récord mensual de pasajeros en septiembre con 1.071.198 viajeros contabilizados, lo que supone un incremento del 1,2% respecto al mismo mes de 2024. El tráfico internacional sigue siendo mayoritario en la terminal valenciana con 810.609 pasajeros registrados en septiembre, un 4,1% más. Por otra parte, el mercado doméstico registró 257.517 viajeros, un 7,5% menos. Todo ello en relación con vuelos comerciales y respecto al mismo periodo del año anterior.

Italianos

Entrando a detallar las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en septiembre, los más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 168.585 viajeros; seguidos de Alemania con 95.441; Países Bajos, con 86.432; Reino Unido con 82.691 y Francia, con 79.586. En cuanto a las operaciones, el recinto de Manises operó un total de 8.188 vuelos durante el mes de septiembre, lo que implica un ligero descenso del 0,2% respecto a los movimientos de aterrizaje y despegue del mismo periodo del año anterior.

Los vuelos crecen un 6,9%

El aeropuerto de Valencia registró un total de 8.989.690 pasajeros desde enero hasta septiembre, lo que implica un incremento del 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a los vuelos, se operaron 70.374 movimientos en estos mismos meses, un 6,9% más.